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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 3534

Версию о месте нахождения капсулы времени в Актау предложили пользователи сети

В Актау обсуждают неудачные поиски капсулы с посланием поколению 2017 года. Местные власти, по мнению пользователей, искали капсулу не там.

Фото Ольги Ярославской
В сети вспомнили, что памятную стелу передвигали. Поэтому искать капсулу, судя по архивному фото, стоило ближе к существующей ныне остановке.

- Столб точно не сдвигали. Он старый. Его и нужно использовать, как ориентир. Судя по старым фото, раньше там был пешеходный переход. А стела стояла как раз напротив него. Может, чуть дальше. Получается, если переходить дорогу от ШУМа, столб остается справа от перехода, а стела - слева. А сейчас копали практически возле столба. Надо было на два- два с половиной метра дальше. В сторону остановки. В 90-х в стелу врезалась машина. Чуть переделали облицовку и поставили обратно. Но, как оказалось, не на прежнее место. Возможно, кто-то решил, что капсула замурована в самой стеле, и от перемены ее местоположения ничего не изменится. Но по фотографиям понятно, что ее закопали в землю. Возможно, залили бетоном. Надо копать в другом месте. Привлекать геодезистов или других специалистов, чтобы по сохранившимся фотографиям рассчитать место изначального расположения капсулы, копать экскаватором, просеивать песок. Ну а если в радиусе двух-трех метров не найдется, то, скорее всего, не найдется уже никогда, - пишет один из пользователей.




В течение двух дней сотрудники ТОО «Кала жолдары» работали на месте закладки капсулы. Вчера, 29 ноября, поиски завершили.



Информация о передаче капсулы времени в музей не подтвердилась.

На сайте объявлений предложили купить запасную капсулу времени за четыре миллиона тенге.

Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.

Ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.


 

Как вы думаете, что произошло с капсулой?


Потеряли - 14 (17,28%)

Украли - 23 (28,4%)

Ищут не там - 35 (43,21%)

Ее не закладывали - 1 (1,23%)

Самоликвидировалась - 8 (9,88%)


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Капсула времени


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Комментарии ( 19 )

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mer (Посетители) Сегодня, 15:02
Может столб передвинули,всё возможно в наше время,эти аферисты на многое способны.:) draznilkaСледствие вели знатоки... burumburum
 
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  • Око
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 14:57
Так что, Акимат говорит зима не будет ?
 
-1
  • Kito
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 14:28
В соседней рубрике позитивная статья про нашу молодежь и их успехах в конкурсе Batysskills, но гляжу всех больше интересует тайна века, сравнимая с пропажей янтарной комнаты или исчезновением Атлантиды, это капсула. Меня же больше интересует, куда же исчезают мои налоги, ибо у меня с крана течет грязная вода, двор весь в ямах и т.д.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Тихо
  • mer
  • Око
 Normal (Посетители) Сегодня, 14:27
Прочитал ниже ваши комментарии, друзья! С одной стороны и плакать хочется, с другой - смеятся! И дело даже не в капсуле, а в наших чиновниках! Ну не хотят они работать! Прошлое стирается, истории втаптываются!
Пы/Сы: Солидарен с Куратором, 1 декабря - день борьбы со СПИДом, и точка!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Normal
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:17
Ну не виноваты власти что 2017 год так незаметно подкрался, что времени подготовится не было..! Да и копать они так не умеют.., это любой магазинчик или салон может в городе перекопать дорогу как ему вздумается и потом все оставить как есть чтоб жители ломали свои авто, а акимат не может так..! Ни копать не может, ни контролировать не может, ни наказывать не может..! Да и не когда акиму, пашет он как лошадь, от того и ведомство так называется Аким-ат..! В общем - понять и простить..! И никому не грустить..!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Джулия
  • Normal
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:05
"- Столб точно не сдвигали. Он старый."

Зря в статье написали что столб старый, теперь в будущем году акимат все столбы менять начнет, а то бордюры кончаются.
 
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  • leo529
  • Джулия
  • Normal
  • Око
  • кукла
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:02
Мое мнение- просто никому это не надо. Хотели бы- искали.Было бы желание-а возможностей- валом. Не так сложно вычислить где стояла тумба. Люди уже сами подсказывают,на блюдечке поднесли.А Акимы меняются как носовые платки,не успеваешь фейс запомнить. Сейчас важнее 1го декабря собрать массовку,чтобы по шапке не получить от вышестоящего. Очевидно же,что к 7 му ноября готовиться нужно с сентября. Сразу было понятно,что и не собираются.
 
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  • Normal
  • RRR
 Orion (Посетители) Сегодня, 13:57
Примерное объяснение акимата через неделю: Скорее всего когда мальчик закидывал капсулу в трубу, то она с другой стороны земли выскочила bravo
Это как с газом, паломниками и кондиционерами stena
 
-1
  • leo529
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  • Куратор
 ann5366 (Посетители) Сегодня, 13:49
Неужели нельзя было связаться с этой женщиной? С Мариной Остапенко?Которая приедет. Выслать ей фотографию участка по состоянию на ноябрь 2017 года.Уверена,что женщина без труда указала бы точное местонахождение капсулы.А у нас любят так все усложнять и мудрить.
 
-1
  • Taidan
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Feniks (Посетители) Сегодня, 13:29
Цитата: Web
в управлении внутренней политики сообщили, что Марина Остапенко примет участие в праздничном концерте,

Управление внутренней политики не должно больше позориться перед гражданами города. Лучше уйти, в отставку. Так будет лучше. А горожане выберут сами, кто займет их место.
 
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