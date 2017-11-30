Версию о месте нахождения капсулы времени в Актау предложили пользователи сети

- Столб точно не сдвигали. Он старый. Его и нужно использовать, как ориентир. Судя по старым фото, раньше там был пешеходный переход. А стела стояла как раз напротив него. Может, чуть дальше. Получается, если переходить дорогу от ШУМа, столб остается справа от перехода, а стела - слева. А сейчас копали практически возле столба. Надо было на два- два с половиной метра дальше. В сторону остановки. В 90-х в стелу врезалась машина. Чуть переделали облицовку и поставили обратно. Но, как оказалось, не на прежнее место. Возможно, кто-то решил, что капсула замурована в самой стеле, и от перемены ее местоположения ничего не изменится. Но по фотографиям понятно, что ее закопали в землю. Возможно, залили бетоном. Надо копать в другом месте. Привлекать геодезистов или других специалистов, чтобы по сохранившимся фотографиям рассчитать место изначального расположения капсулы, копать экскаватором, просеивать песок. Ну а если в радиусе двух-трех метров не найдется, то, скорее всего, не найдется уже никогда, - пишет один из пользователей.
В течение двух дней сотрудники ТОО «Кала жолдары» работали на месте закладки капсулы. Вчера, 29 ноября, поиски завершили.
Информация о передаче капсулы времени в музей не подтвердилась.
На сайте объявлений предложили купить запасную капсулу времени за четыре миллиона тенге.
Капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.
Ранее воспоминаниями о церемонии закладки капсулы поделились свидетели и участники события.