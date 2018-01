В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов

Аким Мангистауской области с инвесторами

Договор на строительство эко-города, по сообщению пресс-службы акима Мангистауской области, заключен между компаниями Global Project Capital Ltd, AAG Corporate Services Ltd, China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd и акиматом Мангистауской области.



- Приоритетные отрасли экономического развития области – это транспорт и логистика, строительство, туризм, агропромышленный комплекс, а также нефтесервисная отрасль с перспективой развития морского направления. Есть все условия для создания и реализации производств. В регионе функционирует СЭЗ «Морпорт Актау», создана индустриальная зона. Акимат, в свою очередь, ведет активное сотрудничество с потенциальными инвесторами из разных стран мира, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.



Для реализации проекта со стороны акимата Мангистауской области будет выделено 865 гектаров земли в северной части областного центра. Планируется, что в этой части Актау построят доступное жилье, коммерческие и торговые центры, школы, детские сады и медицинские центры. Кроме того, проект «эко-город» включает в себя тематический парк, гостиничные комплексы, спортивные стадионы, развлекательные и различные общественные заведения. Также здесь планируется транспортное обслуживание с применением современных энерго/эко-чистых технологий. Акимат Актау, со своей стороны, обязуется, как сообщила пресс-служба акима области, предоставить инфраструктуру, включая дороги, энергоснабжение, канализацию и водоснабжение.



- Согласно подписанному договору, стороны должны назначить генерального подрядчика для строительства и создания структуры финансирования развития крупного проекта эко-города. По договору инвестиции составят 100% от суммы проекта в размере 2,1 миллиарда долларов США с британской стороны, китайская сторона обязалась предоставить банковскую гарантию на сумму 400 миллионов долларов США, - сообщили в пресс-службе акима области.



