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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 14:54

Просмотров: 6065

В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов

Эко-город за 2,1 миллиарда долларов планируют построить в Актау инвесторы. В акимате Мангистауской области состоялось подписание договора на реализацию и финансирование проекта. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Аким Мангистауской области с инвесторами
Договор на строительство эко-города, по сообщению пресс-службы акима Мангистауской области, заключен между компаниями Global Project Capital Ltd, AAG Corporate Services Ltd, China Road and Bridge Corporation (CRBC) Ltd и акиматом Мангистауской области.

- Приоритетные отрасли экономического развития области – это транспорт и логистика, строительство, туризм, агропромышленный комплекс, а также нефтесервисная отрасль с перспективой развития морского направления. Есть все условия для создания и реализации производств. В регионе функционирует СЭЗ «Морпорт Актау», создана индустриальная зона. Акимат, в свою очередь, ведет активное сотрудничество с потенциальными инвесторами из разных стран мира, - сказал Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Для реализации проекта со стороны акимата Мангистауской области будет выделено 865 гектаров земли в северной части областного центра. Планируется, что в этой части Актау построят доступное жилье, коммерческие и торговые центры, школы, детские сады и медицинские центры. Кроме того, проект «эко-город» включает в себя тематический парк, гостиничные комплексы, спортивные стадионы, развлекательные и различные общественные заведения. Также здесь планируется транспортное обслуживание с применением современных энерго/эко-чистых технологий. Акимат Актау, со своей стороны, обязуется, как сообщила пресс-служба акима области, предоставить инфраструктуру, включая дороги, энергоснабжение, канализацию и водоснабжение.

- Согласно подписанному договору, стороны должны назначить генерального подрядчика для строительства и создания структуры финансирования развития крупного проекта эко-города. По договору инвестиции составят 100% от суммы проекта в размере 2,1 миллиарда долларов США с британской стороны, китайская сторона обязалась предоставить банковскую гарантию на сумму 400 миллионов долларов США, - сообщили в пресс-службе акима области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области


В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов
В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов
В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов
В Актау планируют построить эко-город за 2,1 млрд долларов
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Комментарии ( 39 )

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37090 (Посетители) Вчера, 23:25
Давайте немного посчитаем. Итак, 2.1 млрд $ указано в статье. Возьмём из них только половину на строительство жилья и соцкультбыта. Вторую половину отодвинем на инфраструктуру, в т,ч. Какие-то средства будут затрачены на развитие генерирующих мощностей.
То что предположительно уйдет непосредственно на жилье 1.05 млрд $ поделим на 500$ за 1 кв. м жилья в готовом виде. Это 2100000кв. Метров. Средний дом имеет площадь 2100кв.М. тогда получается можно построить 1000 домов. 1000 Карл!. Сколько сейчас в Актау домов? Правильно, много меньше. Вот и получается Актау-Сити-2.
 
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 Thornhill (Посетители) Вчера, 22:28
А пока в Актау мечтают об эко-городе, в КНДР уже выпускают свои внедорожники!
Северная Корея похвасталась собственным автомобилем с кондиционером

А в Казахстане только всё мечтают... хотя не под санкциями, не изгои не... и т.д. одни "отвёртки".
 
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Thornhill (Посетители) Вчера, 22:15


Наверное как то так будет! rofl
 
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 mer (Посетители) Вчера, 22:14
Ладно будет эко город,я не против,пусть там живут новые поколения,не против,но на что будут жить все эти люди в нашем городе,ведь производств новых нет и не будет,где можно будет заработать деньги на жизнь. Ведь не секрет,98-99% денег в городе,это нефтедоллары,которые растекаются по всем кошелькам.
 
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 postfaktum (Посетители) Вчера, 21:18
ЭКО Вас понесло в город, милостивые государи!!!! dance
 
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 non_alcoholic (Посетители) Вчера, 21:05
Акимат на инстаграмм Саакашвили подписался походу...
 
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 srha (Посетители) Вчера, 19:50
Интересно, а смотрели, что за фирмы?
А то вот данные, найденные в инете, по AAG Corporate Services Ltd не совпадают с указанными журналистами (в закон.кз статья обширней).
 
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 StarlightDragon (Посетители) Вчера, 19:47
tarnavsk70,
Минус потихоньку сыпется в ктц на тэц2. Медленно превращается в прах то, что было построено в светлом, далеком прошлом. Постоянная влажность делает своё дело.
То же самое на цэнах на морской. Рсц латки делают, тут и там но ведь усталость металла ещё никто не отменял.
 
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 Wok (Посетители) Вчера, 19:38
Мамо остановите трамвай я сойду lol такие весёлые лица и ни грамма ответственности. foo МАЭК на смертном одре и ТЭЦ там же. Лыбятся они. fuck
 
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 Businessman (Посетители) Вчера, 19:31
Очередные Нью-Васюки? Чистейший пиар, далекий от реалий.
 
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