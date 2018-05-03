Севший на мель на побережье Актау танкер «Аракс» выкупила частная компания

- Согласно закону РК «О торговом мореплавании», собственник получил разрешение на подъем судна и приступил к изучению места посадки судна на мель. В декабре прошлого года компания ТОО «БатысМунайТранс» очистила танкер от 480 тонн нефтеотходов. После из-за погодных условий работы были приостановлены. Договор с ТОО «БатысМунайТранс» расторгнут. Так как компания очистила танкер от отходов наполовину, то, соответственно, компании выплатили половину от общей суммы договора, которая составляла 39 миллионов тенге. Оставшиеся деньги возвращены в бюджет. Теперь очисткой судна будет заниматься собственник танкера за свой счет. В ближайшее время судно будет удалено с берегов Каспийского моря, - сказал Асылбек Тенизбаев.
В РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» не назвали сумму сделки по купле-продаже судна.
Напомним, танкер «Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года.
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Судно собирались выставить на продажу.
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
В июне 2017 года сообщалось, что утилизировать нефтесодержащие вещества на танкере планировали за 10 дней.
Очистка танкера началась 13 октября 2017 года. В конце октября Серик Сагинбаев, занимавший на тот момент должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал, что «Аракс» уже очистили от 300 тонн отходов.
В декабре прошлого года работы по очистке танкера «Аракс» приостановили.
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