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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

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Севший на мель на побережье Актау танкер «Аракс» выкупила частная компания

В ближайшее время судно обещают снять с мели. Об этом сообщил Асылбек Тенизбаев, руководитель отдела портового надзора и регистрации судов РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино».

Фото из архива Lada.kz
«Аракс» выкупило ТОО «Ар-Рай» из Уральска.

- Согласно закону РК «О торговом мореплавании», собственник получил разрешение на подъем судна и приступил к изучению места посадки судна на мель. В декабре прошлого года компания ТОО «БатысМунайТранс» очистила танкер от 480 тонн нефтеотходов. После из-за погодных условий работы были приостановлены. Договор с ТОО «БатысМунайТранс» расторгнут. Так как компания очистила танкер от отходов наполовину, то, соответственно, компании выплатили половину от общей суммы договора, которая составляла 39 миллионов тенге. Оставшиеся деньги возвращены в бюджет. Теперь очисткой судна будет заниматься собственник танкера за свой счет. В ближайшее время судно будет удалено с берегов Каспийского моря, - сказал Асылбек Тенизбаев.

В РГУ «Морская администрация портов Актау и Баутино» не назвали сумму сделки по купле-продаже судна.

Напомним, танкер «Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года.

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Судно собирались выставить на продажу.

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

В июне 2017 года сообщалось, что утилизировать нефтесодержащие вещества на танкере планировали за 10 дней.

Очистка танкера началась 13 октября 2017 года. В конце октября Серик Сагинбаев, занимавший на тот момент должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал, что «Аракс» уже очистили от 300 тонн отходов. 

В декабре прошлого года работы по очистке танкера «Аракс» приостановили.


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