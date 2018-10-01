Талгатбек Бапиев: 153 миллиона тенге потребуется на капитальный ремонт Мангистауской инфекционной больницы

Стены в инфекционной больнице
Талгатбек Бапиев доложил акиму области, что на проведение капитального ремонта Мангистауской инфекционной больницы потребуется 153 миллиона тенге.
Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области также отметил, что из 85 санитарных автомашин региона в рабочем состоянии находятся только 42 единицы техники. Еще 108 машин нужно приобрести.
- По поручению премьер-министра Республики Казахстан в рамках государственно-частного партнерства разрабатываются два проекта: Мунайлинская районная больница на 150 коек и многоцелевая больница на 550 мест в Актау, - сообщил Талгатбек Бапиев.
Он также отметил, что с начала года в медучреждения региона поступила 121 беременная женщина в тяжелом состоянии. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, жалобы на условия в Мангистауской инфекционной больнице поступают не первый год. Врачи объясняли, что большинство госпитализированных в инфекционную больницу детей поступают из Мунайлинского района, из-за чего возникает нехватка мест, и надеялись, что проблема решится с открытием в районе своей инфекционной больницы.
Фото: Lada.kz
Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области также отметил, что из 85 санитарных автомашин региона в рабочем состоянии находятся только 42 единицы техники. Еще 108 машин нужно приобрести.
- По поручению премьер-министра Республики Казахстан в рамках государственно-частного партнерства разрабатываются два проекта: Мунайлинская районная больница на 150 коек и многоцелевая больница на 550 мест в Актау, - сообщил Талгатбек Бапиев.
Он также отметил, что с начала года в медучреждения региона поступила 121 беременная женщина в тяжелом состоянии. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, жалобы на условия в Мангистауской инфекционной больнице поступают не первый год. Врачи объясняли, что большинство госпитализированных в инфекционную больницу детей поступают из Мунайлинского района, из-за чего возникает нехватка мест, и надеялись, что проблема решится с открытием в районе своей инфекционной больницы.
Фото: Lada.kz