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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 532

Талгатбек Бапиев: 153 миллиона тенге потребуется на капитальный ремонт Мангистауской инфекционной больницы

Определена сумма, необходимая для проведения капитального ремонта Мангистауской инфекционной больницы. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области со ссылкой на Талгатбека Бапиева, руководителя управления здравоохранения региона.

Стены в инфекционной больнице
Талгатбек Бапиев доложил акиму области, что на проведение капитального ремонта Мангистауской инфекционной больницы потребуется 153 миллиона тенге.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области также отметил, что из 85 санитарных автомашин региона в рабочем состоянии находятся только 42 единицы техники. Еще 108 машин нужно приобрести.

- По поручению премьер-министра Республики Казахстан в рамках государственно-частного партнерства разрабатываются два проекта: Мунайлинская районная больница на 150 коек и многоцелевая больница на 550 мест в Актау, - сообщил Талгатбек Бапиев.

Он также отметил, что с начала года в медучреждения региона поступила 121 беременная женщина в тяжелом состоянии. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, жалобы на условия в Мангистауской инфекционной больнице поступают не первый год. Врачи объясняли, что большинство госпитализированных в инфекционную больницу детей поступают из Мунайлинского района, из-за чего возникает нехватка мест, и надеялись, что проблема решится с открытием в районе своей инфекционной больницы.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 3 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 21:56
и надеялись, что проблема решится с открытием в районе своей инфекционной больницы.


А не вариант в районе санитарию привести в порядок? Хотябы научите жителей руки мыть!

Цитата: Имярек
серьезно? или как обычно Тоо "тяп-ляп" тендер возьмет,или еще смету раздуете
clásico

153 млн, всё правильно! 51 млн устраителем тендера, 51 млн мне, а за 51 млн турки построят! lol
 
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Ртуть (Посетители) Сегодня, 20:50
Проще её взорвать. Смертельное место и строение и спасать там не будут. Взорвать и сторожей врачей на вольные хлеба. Ненавижу эту больничку и всех кто в ней смертельное место и врачи с кладбищем за спиной.
 
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  • babnik
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:53
серьезно? или как обычно Тоо "тяп-ляп" тендер возьмет,или еще смету раздуете
clásico

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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