Житель Актау навестил Симбу в зоопарке Алматы

- По словам главного ветеринара зоопарка, львёнок набрал вес, шерсть стала блестеть. Это свидетельствует о его прекрасном состоянии. Котик дружелюбен и игрив с работниками. После карантина его ещё раз провакцинируют и снова 30-дневный карантин. После этого его будут приучать к собратьям и в следующий раз, надеюсь, его увидим среди соплеменников, и кто знает, может, даже и с невестой, - поделился Игорь Донченко.

Раны на теле львёнка уже зажили, как сообщает житель Актау Игорь Донченко. Животное провакцинировали.Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили , что хозяин животного уже нашёлся.Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.Позже суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау.Уже 16 июля Симбу доставили в Алматинский зоопарк. Он стал седьмым по счету львом. В алматинском зоопарке рассказали о жизни львёнка.