«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.67 KZT
  • €1 = 503.82 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:14

Просмотров: 733

Житель Актау навестил Симбу в зоопарке Алматы

В настощее время львёнок всё ещё находится на 40-дневном карантине в Алматинском зоопарке.

Симба. Кадр видео
Раны на теле львёнка уже зажили, как сообщает житель Актау Игорь Донченко. Животное провакцинировали.

- По словам главного ветеринара зоопарка, львёнок набрал вес, шерсть стала блестеть. Это свидетельствует о его прекрасном состоянии. Котик дружелюбен и игрив с работниками. После карантина его ещё раз провакцинируют и снова 30-дневный карантин. После этого его будут приучать к собратьям и в следующий раз, надеюсь, его увидим среди соплеменников, и кто знает, может, даже и с невестой, - поделился Игорь Донченко.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Актауский львенок 09.09.20 в данный момент находится на 40 дневном карантине в Алматинском зоопарке. Все ранки зажили, его провакцинировали, обработали. По словам главного ветеринара зоопарка львенок набрал вес и стала блестеть шерсть, что свидетельствует о его прекрасном состоянии. Котик дружелюбен и игрив с работниками. После карантина его еще раз провакцинируют и опять карантин на 30 дней. После этого его будут приучать к собратьям и в следующий раз надеюсь его увидим среди соплеменников и кто знает?! Может даже с невестой. #актау #лев #симба #мангистау #мангышлак #алматы #зоопарк #любителипоходов #любителиприключений

Публикация от Коснись Мангистау (@adventure_mangistau)



Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.

Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.

Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.

Позже суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау.

Уже 16 июля Симбу доставили в Алматинский зоопарк. Он стал седьмым по счету львом. В алматинском зоопарке рассказали о жизни львёнка.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика