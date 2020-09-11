Житель Актау навестил Симбу в зоопарке Алматы

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Актауский львенок 09.09.20 в данный момент находится на 40 дневном карантине в Алматинском зоопарке. Все ранки зажили, его провакцинировали, обработали. По словам главного ветеринара зоопарка львенок набрал вес и стала блестеть шерсть, что свидетельствует о его прекрасном состоянии. Котик дружелюбен и игрив с работниками. После карантина его еще раз провакцинируют и опять карантин на 30 дней. После этого его будут приучать к собратьям и в следующий раз надеюсь его увидим среди соплеменников и кто знает?! Может даже с невестой. #актау #лев #симба #мангистау #мангышлак #алматы #зоопарк #любителипоходов #любителиприключений
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.
Позже суд вынес приговор владельцу льва Симбы в Актау.
Уже 16 июля Симбу доставили в Алматинский зоопарк. Он стал седьмым по счету львом. В алматинском зоопарке рассказали о жизни львёнка.
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