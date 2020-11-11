Трижды переехал женщину в Актау: К ответственности могут привлечь мать подростка

Коллаж из фото с места происшествия
В полиции Мангистау объяснили, почему к уголовной ответственности не привлекли переехавшего женщину подростка и владельца автомобиля.
- Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего прекращено в связи с отсутствием состава уголовного преступления. На момент совершения правонарушения водитель не достиг шестнадцатилетнего возраста, что исключает привлечение к ответственности согласно Уголовному Кодексу Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что хозяина автомобиля не привлекли к ответственности, так как подросток взял ключи от транспортного средства без ведома владельца.
- К ответственности по статье 127 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» будет привлечена мать несовершеннолетнего, - заключили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток трижды переехал женщину на автомобиле в Актау. Пострадавшая получила многочисленные травмы.
Позже в департаменте полиции сообщили, что проводится расследование по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».
Дочь пострадавшей рассказала, что дело по факту произошедшего закрыли без суда.
Для справки:
Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего
1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
- Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего прекращено в связи с отсутствием состава уголовного преступления. На момент совершения правонарушения водитель не достиг шестнадцатилетнего возраста, что исключает привлечение к ответственности согласно Уголовному Кодексу Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что хозяина автомобиля не привлекли к ответственности, так как подросток взял ключи от транспортного средства без ведома владельца.
- К ответственности по статье 127 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» будет привлечена мать несовершеннолетнего, - заключили в пресс-службе департамента полиции региона.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток трижды переехал женщину на автомобиле в Актау. Пострадавшая получила многочисленные травмы.
Позже в департаменте полиции сообщили, что проводится расследование по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».
Дочь пострадавшей рассказала, что дело по факту произошедшего закрыли без суда.
Для справки:
Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего
1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.