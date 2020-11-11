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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:28

Просмотров: 870

Трижды переехал женщину в Актау: К ответственности могут привлечь мать подростка

Уголовное дело в отношении подростка, который трижды переехал на автомобиле 58-летнюю женщину, прекратили в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из фото с места происшествия
В полиции Мангистау объяснили, почему к уголовной ответственности не привлекли переехавшего женщину подростка и владельца автомобиля.

- Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего прекращено в связи с отсутствием состава уголовного преступления. На момент совершения правонарушения водитель не достиг шестнадцатилетнего возраста, что исключает привлечение к ответственности согласно Уголовному Кодексу Республики Казахстан, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что хозяина автомобиля не привлекли к ответственности, так как подросток взял ключи от транспортного средства без ведома владельца.

- К ответственности по статье 127 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» будет привлечена мать несовершеннолетнего, - заключили в пресс-службе департамента полиции региона.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток трижды переехал женщину на автомобиле в Актау. Пострадавшая получила многочисленные травмы.

Позже в департаменте полиции сообщили, что проводится расследование по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления».

Дочь пострадавшей рассказала, что дело по факту произошедшего закрыли без суда.

Для справки:
Статья 127. Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего
1. Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.



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Комментарии ( 4 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:48
Угон авто, езда без прав, умышленный наезд на человека. Мама может гордиться сыном.
 
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  • Placida
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:35
Возраст этого отпрыска исключает ответственность и ответственность снимается с хозяина автомашины т.к. ключи были изъяты у него без его ведома? Что за бред? Это всё-равно что взять втихаря ключи от оружейного сейфа,достать ружьё и палить на лево,на право! Ранил? Ничего страшного. Не убил же! И возраст не позволяет наказать. И хозяин сейфа ключи бросает где попало,тоже,гуляй Вася? Так получается?
 
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  • бася
  • Placida
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 10:59
Скоро он найдет на улице коробок с неизвестным веществом зелёного цвета, из неизвестных побуждений скурит все это, будет пойман жолполом и отправлен на лечение в эмираты.... Дело Усенова живёт...
 
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 rus8814 (Посетители) Сегодня, 10:52
Это значит любой ребенок до 16 лет может убить другого человека и в этом не будет состава преступления?
 
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  • Placida
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:39
с отсутствием состава уголовного преступления


вообще шикарно. пусть и дальше переезжает людей, так что ли?

На момент совершения правонарушения водитель не достиг шестнадцатилетнего возраста


а то, что он сел за руль в таком возрасте тоже ничего такого?
 
 

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