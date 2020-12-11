Водители пожаловались на очереди за газом на автозаправках Актау

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В редакцию «Лады» поступают звонки от автомобилистов. Автовладельцы жалуются, что в городе и пригороде возникли перебои со сжиженным газом.
По словам водителей, вчера, 10 декабря, на городских АГЗС были длинные очереди.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона прокомментировали ситуацию с газом.
- На видео сняты две АГЗС, расположенные в 29А микрорайоне. На территории Актау действуют 72 АГЗС. Согласно мониторингу АГЗС на 10 декабря в Актау функционировали 25 АГЗС. Я считаю, что это человеческий фактор, то есть вчера АГЗС были открыты при въезде в город, на против ХГМЗ, в районе ТЭЦ, в сторону Приозёрного и так далее. Мне кажется, водители не хотят ездить далеко и стоят в очереди в центре города. Плюс к этому в 29А микрорайоне топливо вчера отпускали по 50 тенге. По отгрузке сжиженного нефтяного газа с завода никаких проблем нет. Ежедневно отгружают 430-470 тонн, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ранее актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
По словам водителей, вчера, 10 декабря, на городских АГЗС были длинные очереди.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона прокомментировали ситуацию с газом.
- На видео сняты две АГЗС, расположенные в 29А микрорайоне. На территории Актау действуют 72 АГЗС. Согласно мониторингу АГЗС на 10 декабря в Актау функционировали 25 АГЗС. Я считаю, что это человеческий фактор, то есть вчера АГЗС были открыты при въезде в город, на против ХГМЗ, в районе ТЭЦ, в сторону Приозёрного и так далее. Мне кажется, водители не хотят ездить далеко и стоят в очереди в центре города. Плюс к этому в 29А микрорайоне топливо вчера отпускали по 50 тенге. По отгрузке сжиженного нефтяного газа с завода никаких проблем нет. Ежедневно отгружают 430-470 тонн, - сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ранее актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Владельцы АГЗС должны придерживаться цены, указанной в совместном приказе министра энергетики и министра национальной экономики об установлении предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Согласно этому приказу розничная цена топлива в Мангистау должна составлять не более 50 тенге.
Напомним, установлен факт незаконного сбыта голубого топлива, предназначенного для Мангистауской области, на территории Караганды - на общую сумму свыше 252 миллионов тенге, в объёме 3,5 тысячи тонны.
Ранее сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. После пяти месяцев расследования в отношении владельцев АГЗС были выявлены факты согласованных действий между предпринимателями по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
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