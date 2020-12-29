Акимат Актау: Обманутым дольщикам ЖК «Гауhартас» возвращают деньги

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы городской администрации, на сегодняшний день по поручению акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками. Им сделали несколько предложений, в результате чего, по их желанию, был заключен договор с компанией «К7 групп», которая продолжит строительство жилого комплекса «Гауhартас».
В настоящее время шести вкладчикам возвращено по 500 тысяч тенге.
- В 2019 году на приобретение квартиры в ЖК «Гауhартас» я вложила 4,5 миллиона тенге. Цена казалась дешевой и выгодной. Сказали, что через шесть месяцев закончится строительство. Мы поверили. Мы оказались в затруднительном положении, не смогли вернуть свои деньги. Конечно, в этой ситуации мы сами виноваты. Теперь вот благодаря акимату вопрос решен, и компания «К7 групп» продолжит строительство. Я очень рада. Спасибо руководителям области. Я получила 500 тысяч тенге, - говорит дольщик Азиза Аманкосова.
Один из вкладчиков Дастан Ордабаев вложил семь миллионов тенге. В настоящее время он намерен приобрести квартиру и не желает возвращать деньги.
- Акимат и компания «К7 групп» будут возвращать деньги тем, кто желает; те, кто хочет получить квартиру - получат жилье. Мы рады, что нас услышали. Не совершайте нашу ошибку. Советую перед покупкой жилья ознакомиться с документами, - сказал Дастан Ордабаев.
Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства ведется постоянный мониторинг соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» при реализации квартир, расположенных в незавершенных жилых домах, строящихся на территории города.
- В ходе проведенного мониторинга по выявленным нарушениям управлением строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области в 2020 году составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 320 КоАП РК по 24 объектам. На территории города на сегодняшний день ведется строительство 61 многоквартирного жилого дома за счет собственных средств строительных компаний, - сказал руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Бекнур Балиулы.
Напомним, 5 ноября обманутые дольщики вышли на мирный митинг возле акимата. Пострадавшие от рук мошенников местные жители вкладывали деньги в жилой комплекс «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, после чего пропал с деньгами вкладчиков.
В городском акимате заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.
Пострадавшие от рук застройщика местные жители записали видеообращение к Президенту Казахстана. Обманутые дольщики попросили помочь в решении их проблемы.
Полицейские задержали руководителя товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Тастемир ЛТД».
В настоящее время владелец товарищества «Тастемир ЛТД» подозревается в мошенничестве в крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.
В настоящее время шести вкладчикам возвращено по 500 тысяч тенге.
- В 2019 году на приобретение квартиры в ЖК «Гауhартас» я вложила 4,5 миллиона тенге. Цена казалась дешевой и выгодной. Сказали, что через шесть месяцев закончится строительство. Мы поверили. Мы оказались в затруднительном положении, не смогли вернуть свои деньги. Конечно, в этой ситуации мы сами виноваты. Теперь вот благодаря акимату вопрос решен, и компания «К7 групп» продолжит строительство. Я очень рада. Спасибо руководителям области. Я получила 500 тысяч тенге, - говорит дольщик Азиза Аманкосова.
Один из вкладчиков Дастан Ордабаев вложил семь миллионов тенге. В настоящее время он намерен приобрести квартиру и не желает возвращать деньги.
- Акимат и компания «К7 групп» будут возвращать деньги тем, кто желает; те, кто хочет получить квартиру - получат жилье. Мы рады, что нас услышали. Не совершайте нашу ошибку. Советую перед покупкой жилья ознакомиться с документами, - сказал Дастан Ордабаев.
Актауским городским отделом архитектуры и градостроительства ведется постоянный мониторинг соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» при реализации квартир, расположенных в незавершенных жилых домах, строящихся на территории города.
- В ходе проведенного мониторинга по выявленным нарушениям управлением строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области в 2020 году составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 320 КоАП РК по 24 объектам. На территории города на сегодняшний день ведется строительство 61 многоквартирного жилого дома за счет собственных средств строительных компаний, - сказал руководитель Актауского городского отдела архитектуры и градостроительства Бекнур Балиулы.
Напомним, 5 ноября обманутые дольщики вышли на мирный митинг возле акимата. Пострадавшие от рук мошенников местные жители вкладывали деньги в жилой комплекс «Гаухартас» в 20 микрорайоне. Выяснилось, что застройщик продавал одни и те же квартиры по несколько раз, после чего пропал с деньгами вкладчиков.
В городском акимате заявили, что использовать средства дольщиков в Актау ни одной из строительных компаний не разрешали.
Пострадавшие от рук застройщика местные жители записали видеообращение к Президенту Казахстана. Обманутые дольщики попросили помочь в решении их проблемы.
Полицейские задержали руководителя товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Тастемир ЛТД».
В настоящее время владелец товарищества «Тастемир ЛТД» подозревается в мошенничестве в крупном размере. Он находится в изоляторе временного содержания.
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