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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 759

В Актау автопарк маршрута №2 пополнится новыми автобусами

На городском маршруте №2 появятся 16 новых автобусов, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев на брифинге 21 апреля в центре общественных коммуникаций региона.

Фото из доступных источников
Заявка на приобретение новых отечественных автобусов марки «Yutong» в количестве 16 штук через БРК-лизинг поступила от перевозчика маршрута №2 ТОО «Жолаушы-Актау».

Стоимость одного автобуса - 43 900 000 тенге. Первоначальный взнос составляет 210 728 000 тенге.

В настоящее время оформляются соответствующие документы. В частности, готовится инвестиционное предложение.
Таким образом, автобусный парк на всех маршрутах областного центра будет обновлен на 90%.

В Актау автопарк маршрута №2 пополнится новыми автобусами


- В целях обновления автобусных парков Жанаозена городским акиматом проводится работа по созданию нового коммунального автобусного парка. Для этого начата работа по созданию нового КГУ «Жанаозен Автотранс», подведомственного городскому акимату. Все соответствующие документы разработаны и проходят экспертизу в департаменте по защите и развитию конкуренции региона, - сказал Адайбек Калиев.


Напоминаем, что с мая 2020 года в Актау начала внедряться электронная система оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь жители могут оплатить проезд через банковские карты (Master card, Visa), через специально разработанную электронную транспортную карту «O-CITY» и по дисконтным картам «Казпочты».

В целях усиления контроля и надзора за общественным транспортом все автобусы внутригородских маршрутов Актау обеспечены GPS-трекерами.

Все необходимые данные, такие как местоположение, интервал и скорость движения автобусов, отслеживаются централизованно через интернет. Кроме того, будут работать приложения Infobus Mobile и «2ГИС». Они позволят посмотреть, на какую остановку прибудут пассажирские автобусы на маршруте.

Работа по обновлению общественного транспорта новыми автобусами началась в IV квартале 2020 года с появлением на городских маршрутах Актау 18 единиц отечественных автобусов марки «Yutong».

В настоящее время автобусы обслуживаются на маршрутах №3 и №7 в Актау. В результате автобусный парк областного центра обновился на 30%.

Кроме того, в начале 2021 года перевозчиком городского маршрута со стороны учреждения «Каспий Авто Парк» по собственной инициативе из Атырау в Актау были завезены 30 штук новых автобусов марки «Ankai» 2019 года.

В результате автобусный парк областного центра обновился еще на 35%.

На сегодня эти автобусы перевозят пассажиров на городских маршрутах №5 и межрайонных маршрутах №107 на испытательном сроке.

Позже стало известно, что новые актауские автобусы оказались изначально подарком «Тенгизшевройл» Атырау.



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Комментарии ( 2 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:21
Ну, сейчас видется только обратный эффект с волшебным уменьшением самих автобусов из Атырау...из тех 30 сданных в Актау в лизинг можно сейчас пересчитать по пальцам рук от былой роскоши максимум сейчас от силы ездят 5-7 салатовых...а остальные магическим образом снова испарились...так и с синенькими из того количество в размере 17 штук... также по городу ездят максимум от силы 5-8 автобусов...а куда подевались остальные???? Наверное в Атырау отправили в замен лизинга.... волшебный круговорот автобусов в городском пространстве.
 
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kuanysh9 (Посетители) Сегодня, 18:09
Через два года
 
 

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