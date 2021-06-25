Памяти журналиста Игоря Куцая

Фото из архива lada.kz
Я помню первую встречу с Игорем Анатольевичем, пишет автор статьи в caravan.kz Ольга Золотых. Тогда на журфаке у нас преподавал Тимур НЕТАЛИЕВ (он работал в еженедельнике «Лада», а затем стал главным редактором «Экспресс-К»), он и устроил нам, первокурсницам, экскурсию в городскую газету. За одним из компьютеров сидел такой большой человек, что на фоне него стол казался каким-то миниатюрным. И вдруг «гора» начала подниматься – мы смотрели на это снизу вверх. Неталиев представил: «Игорь Анатольевич Куцай, он же Нестеров!».
− Нестеров! Живой! – выдохнула я. Все засмеялись, а я смутилась – не то я хотела сказать. Я хотела признаться, что каждый четверг покупаю газету исключительно ради его статей, и что именно так я его себе и представляла – большим, сильным, но почему-то промолчала. Мы часто потом пересекались с ним на материалах, но смущаться я перед Игорем Анатольевичем так и не перестала.
К слову, схожие чувства, как я узнала только сейчас, переживали многие коллеги Игоря Нестерова. Кто-то испытывал страх, другие восхищались, третьи – боготворили. Но вот что интересно – на вопрос: «А каким он был?» все как один повторяли одни и те же слова − мягкий, добрый, грамотный, начитанный, ранимый, сочувствующий, искренний.
К слову, среди журналистской братии как-то повелось, что все друг к другу на «ты», но к нему все обращались только на «вы».
Бывший фотокорреспондент газеты «Лада» Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ сейчас живет в Санкт-Петербурге, но много лет проработала в Актау бок о бок с Игорем Нестеровым. К тому времени он был уже довольно известным журналистом, собкором республиканских изданий и некоторых телеканалов. Маленькая хрупкая Оля и могучий здоровый, под два метра ростом, Игорь Куцай – на этот творческий дуэт я всегда смотрела с восхищением – они могли спорить до хрипоты в вопросах фото (Игорь Куцай с детства увлекался фотографией и тонко чувствовал кадр).
− Поначалу он не верил, что я могу быть хорошим фотографом. Все изменило одно фото – мы делали репортаж про закрытое от людей море. И было фото − море через забор, а на первом плане − замок. После этого снимка он стал по-другому ко мне относиться, и мы стали вместе работать. Мы хорошо друг друга понимали – я знала, что ему нужно, а он понимал, на что я способна, − рассказывает Ольга Ярославская.
Удивительно, как распорядилась судьба этого человека. С детства он мечтал поступить в Московский литературный институт, его небольшие заметки печатали в «Литературной газете», хорошо писал стихи, рисовал. Но по настоянию матери поступил в технический вуз, который, к слову, так и не окончил, и пошёл холодильщиком на «МАЭК». В 1997 году городской еженедельник объявил конкурс, Игорь Куцай написал сказку, и выиграл его. Бинго! Вот он − второй шанс. И он его уже не упустил.
− Главное качество, которое в нем было – это сочувствие. Он не мог равнодушно пройти мимо бездомного, голодного, обиженного, старался всем помочь. И если не мог помочь с помощью печатного слова или телевидения, то помогал своими собственными силами − покупал еду беспризорникам, мог приютить, привезти к себе домой. Он старался помочь всем, и у него это получалось. И это счастье, что мы жили еще в той журналистике. Потому что новая новостная интернет-журналистика сделана по западным стандартам, а не по канонам русской классической литературы. Нас как учат? Мы не должны помогать – мы должны указать пути решения проблемы. Это так противоречит духу русского реализма, на котором Игорь вырос. Я помню, две ночи не спала после прочтения его статьи – он написал про четырехлетнего мальчишку, который с мамой ночевал на ступенях булочной. Он помог этой семье, но это было так пронзительно написано, как «Дети подземелья». Потом нам запретили так писать, и мне очень жаль, потому что Игорь именно так умел писать, − рассказывает коллега Алёна ЛОГИНОВА.
Работа на атомном энергокомбинате очень помогла в работе журналиста – он знал предприятие изнутри, поэтому ему не было равных среди тех, кто писал на темы ЖКХ и тарифов. Он, как никто другой, мог просто и доступно объяснить людям довольно сложные вопросы.
Его не любили чиновники – он был им неудобен. Поэтому постоянно приходилось менять псевдонимы. Сначала он был Ашот, Игорь Куцай, а потом, когда в акимате разгорелся очередной скандал, и один из чиновников потребовал уволить Куцая, он вынужден был взять фамилию своей жены и стать Нестеровым.
− Звонков в редакцию поступало много, но по самым сложным вопросам люди требовали именно Игоря Анатольевича. Они верили – он им точно поможет. Его всегда возмущала несправедливость – по отношению ко всем, в том числе и к нему самому. А ведь с ним очень часто обходились несправедливо. Он был человеком очень ранимым, все держал в себе, может, поэтому так тяжело и заболел. Он писал материалы, которые помогали очень многим. Я помню великолепную статью про ребенка, который был болен раком и ему требовались деньги на операцию. В редакцию пришел мужчина, сказал, что его так тронула статья, что он хочет помочь. Нужна была сумма 15 тысяч долларов. Мужчина оказался бизнесменом, и для него это были небольшие деньги, Игорь сказал адрес, деньги отвезли маме мальчика. Вспоминается фотоистория про женщину и ее троих детей, один из которых был тяжёлым инвалидом. После материала, который написал Игорь Нестеров, для этой семьи даже из США присылали деньги, одежду, компьютер. Все самые интересные и значимые материалы были сделаны с ним, − вспоминает Ольга Ярославская.
Работа журналиста – это всегда приключения. Игорь Куцай летал на вертолетах с пограничниками – были и погони за браконьерами, и стрельба, и раненые, побывал в самых труднодоступных местах плато Устюрт, а во время трагических событий в Жанаозене практически каждый день на своей машине ездил в город нефтяников. Были и смешные моменты, о которых сейчас коллеги вспоминают со слезами на глазах.
− Мы снимали репортаж в колонии строгого режима. Это был выходной день, а ко мне как раз прилетела дочь, она хотела отдохнуть на море и очень надеялась, что мы вместе с Игорем Анатольевичем туда поедем. Она позвонила, чтобы уточнить, когда мы вернемся. А Игорь говорит: «Оль, у меня есть еще одна тема – бабка «висит», ее надо срочно добить (дописать – прим.ред.)». Я без задней мысли и отвечаю дочери: «Сейчас из колонии освободимся, бабку добьем, а потом на море − отдыхать». Дочь помолчала и сказала, что такое лучше не говорить где-то в общественном месте – могут не понять, − смеется Ольга Ярославская.
Фотограф вспоминает интервью со звездами. На них всегда отправляли только Игоря Анатольевича. Он умел найти подход даже к самым капризным знаменитостям.
− Брали интервью у Валерия Леонтьева, великолепное интервью было с Анатолием Кашпировским, а ведь он очень непростой человек – потребовал заранее заготовленные 15 вопросов и сразу сказал, что ни на какие другие отвечать не будет. А всё закончилось тем, что мы проговорили два с половиной часа, потому что Кашпировскому очень понравилось общаться с Игорем. Он тогда сказал: «У вас отменное здоровье, если вы перестанете курить, то проживёте очень долго». К сожалению, он его не послушался. Было еще потрясающее интервью с Вахтангом Кикабидзе – нам тоже давали 20 минут, а мы просидели больше часа, разговаривая с ним. Игорь всегда готовился к встрече с такими людьми – он читал о них, знал их фильмы, не задавал заезженные вопросы, а людям было интересно на них отвечать. Он был очень порядочным человеком, его обмануть было тяжело – практически невозможно, он тонко чувствовал людей, подвох или неправду, − отмечает Ольга Ярославская.
Игорь Куцай был энциклопедически образованным, любознательным человеком, практически на любой вопрос у него был готовый ответ.
− Но это нам помогло, когда играли в «Что? Где? Когда?», и наша команда заняла первое место. Сколько бы мы ни участвовали в городских и в областных чемпионатах, всегда занимали первые места. Мы дополняли друг друга знаниями. Классику он знал великолепно, и молодым всегда говорил: «Чтобы научиться писать – сначала читайте», − добавляет Алёна Логинова.
С особой теплотой вспоминают Игоря Куцая молодые журналисты. Жанна САГИДУЛАКЫЗЫ отмечает: пришла работать в газету в 16 лет. Поначалу родители были против, но когда узнали, что она сидит в кабинете с Игорем Куцаем, статьи которого они читали с большим интересом, сомнения отпали сразу.
− Он был намного старше меня, и я боялась подойти к нему за советом, боялась показаться глупой. Как-то раз он сказал, что у хорошего журналиста всегда должно оставаться сомнение, плохо, когда журналист думает, что он прав во всем и у него не остается вопросов. Меня всегда поражало в нем то, что он в осознанном возрасте решил кардинально сменить род деятельности, оставить хорошую зарплату и стабильную работу на предприятии. Репутация и имя – вот, что было на первом месте, нежели дедлайны, просмотры или рейтинги. Человек не гонялся за деньгами. С его умом и связями он мог запросто устроиться в какое-нибудь подведомственное властям агентство и писать проходные материалы. Но это не про Игоря Анатольевича. Он получал гроши, но за свои статьи ему не было стыдно. Да, они доставляли неудобства большим людям, но зато читатели были благодарны. Он не боялся говорить правду, никогда не расстилался перед чиновниками, но в то же время не был ярым оппозиционером, − отмечает Жанна Сагидулакызы.
Редакционным папой считала его и корреспондент телеканала «Астана» Светлана СУЛТАНГЕРЕЕВА.
− Я познакомилась с Игорем Анатольевичем лет 15 назад, и тогда он вызывал у меня страх, даже трепет. Это была глыба журналистики. Но потом, спустя какое-то время, я пришла работать в газету и он стал моим первым учителем. Первое время у меня возникали вопросы, но был страх – а вдруг поругает. Он посоветовал не бояться, но, думаю, что впоследствии пожалел об этом, потому что я изводила его своими вопросами. Да так, что в эти моменты он очень активно вращал своими глазами за очками. Это было очень смешно. Я называла его своим редакционным папой, на перекурах могла подойти, просто обнять его – он был такой большой, как медведь, и сказать: «Как бы я хотела иметь такого папу, как вы!» Таких людей сегодня нет. И уже не будет, − говорит Светлана, едва сдерживая слёзы.
Корреспондент телеканала «Россия 24» Ольга ТУРЧАНИНОВА сейчас живёт и работает в Москве. Отмечает, что именно Игорь Куцай и «заразил» её журналистикой.
− Я всегда читала его статьи. Вот, вроде одну тему отрабатывали, а как он её писал! Не писал даже, конечно, рассказывал со страниц. Это безусловный талант. И мы учились, подражали ему, пока искали свой стиль. А он помогал и никогда не отказывал, − говорит Ольга Турчанинова.
Корреспондент газеты «Время» Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ проработала в одной редакции с Игорем Куцаем почти пять лет. Рассказывает, всегда поражало то, что он никогда не гнался за выгодой.
− Он был бессребреником, своими связями никогда не пользовался. Когда говорили об Игоре, мне на ум всегда приходил фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину». Там была одна фраза: «Как это, жить по совести? Жить-не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение!» В этом весь Игорь Куцай, − говорит журналист.
В газете «Караван» Игорь Куцай проработал собственным корреспондентом несколько лет, часто бывал на «каравановских» встречах. Старожилы газеты вспоминают его, как спокойного, рассудительного человека.
− Однажды собкоров пригласили на «каравановский» слёт в Алматы. Нас привезли на Шымбулак, была душевная и теплая встреча. С Игорем разговорились мы на почве... облаков. Мы стояли на балконе и я протянула руку к облаку, «дотронувшись» до него. Игорь увидел мой жест и сказал, что природа гор красивейшая, облака замысловатые, и подсказал, как лучше сфотографировать здешний пейзаж. Я думаю, что Игорь был тонким человеком, жаль, что он так рано ушел из жизни, − рассказывает собкор «Каравана» Светлана НОВАК.
Редакция газеты «Караван» выражает соболезнования родным и близким Игоря Куцая.
− Нестеров! Живой! – выдохнула я. Все засмеялись, а я смутилась – не то я хотела сказать. Я хотела признаться, что каждый четверг покупаю газету исключительно ради его статей, и что именно так я его себе и представляла – большим, сильным, но почему-то промолчала. Мы часто потом пересекались с ним на материалах, но смущаться я перед Игорем Анатольевичем так и не перестала.
К слову, схожие чувства, как я узнала только сейчас, переживали многие коллеги Игоря Нестерова. Кто-то испытывал страх, другие восхищались, третьи – боготворили. Но вот что интересно – на вопрос: «А каким он был?» все как один повторяли одни и те же слова − мягкий, добрый, грамотный, начитанный, ранимый, сочувствующий, искренний.
К слову, среди журналистской братии как-то повелось, что все друг к другу на «ты», но к нему все обращались только на «вы».
Бывший фотокорреспондент газеты «Лада» Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ сейчас живет в Санкт-Петербурге, но много лет проработала в Актау бок о бок с Игорем Нестеровым. К тому времени он был уже довольно известным журналистом, собкором республиканских изданий и некоторых телеканалов. Маленькая хрупкая Оля и могучий здоровый, под два метра ростом, Игорь Куцай – на этот творческий дуэт я всегда смотрела с восхищением – они могли спорить до хрипоты в вопросах фото (Игорь Куцай с детства увлекался фотографией и тонко чувствовал кадр).
− Поначалу он не верил, что я могу быть хорошим фотографом. Все изменило одно фото – мы делали репортаж про закрытое от людей море. И было фото − море через забор, а на первом плане − замок. После этого снимка он стал по-другому ко мне относиться, и мы стали вместе работать. Мы хорошо друг друга понимали – я знала, что ему нужно, а он понимал, на что я способна, − рассказывает Ольга Ярославская.
Удивительно, как распорядилась судьба этого человека. С детства он мечтал поступить в Московский литературный институт, его небольшие заметки печатали в «Литературной газете», хорошо писал стихи, рисовал. Но по настоянию матери поступил в технический вуз, который, к слову, так и не окончил, и пошёл холодильщиком на «МАЭК». В 1997 году городской еженедельник объявил конкурс, Игорь Куцай написал сказку, и выиграл его. Бинго! Вот он − второй шанс. И он его уже не упустил.
− Главное качество, которое в нем было – это сочувствие. Он не мог равнодушно пройти мимо бездомного, голодного, обиженного, старался всем помочь. И если не мог помочь с помощью печатного слова или телевидения, то помогал своими собственными силами − покупал еду беспризорникам, мог приютить, привезти к себе домой. Он старался помочь всем, и у него это получалось. И это счастье, что мы жили еще в той журналистике. Потому что новая новостная интернет-журналистика сделана по западным стандартам, а не по канонам русской классической литературы. Нас как учат? Мы не должны помогать – мы должны указать пути решения проблемы. Это так противоречит духу русского реализма, на котором Игорь вырос. Я помню, две ночи не спала после прочтения его статьи – он написал про четырехлетнего мальчишку, который с мамой ночевал на ступенях булочной. Он помог этой семье, но это было так пронзительно написано, как «Дети подземелья». Потом нам запретили так писать, и мне очень жаль, потому что Игорь именно так умел писать, − рассказывает коллега Алёна ЛОГИНОВА.
Работа на атомном энергокомбинате очень помогла в работе журналиста – он знал предприятие изнутри, поэтому ему не было равных среди тех, кто писал на темы ЖКХ и тарифов. Он, как никто другой, мог просто и доступно объяснить людям довольно сложные вопросы.
Его не любили чиновники – он был им неудобен. Поэтому постоянно приходилось менять псевдонимы. Сначала он был Ашот, Игорь Куцай, а потом, когда в акимате разгорелся очередной скандал, и один из чиновников потребовал уволить Куцая, он вынужден был взять фамилию своей жены и стать Нестеровым.
− Звонков в редакцию поступало много, но по самым сложным вопросам люди требовали именно Игоря Анатольевича. Они верили – он им точно поможет. Его всегда возмущала несправедливость – по отношению ко всем, в том числе и к нему самому. А ведь с ним очень часто обходились несправедливо. Он был человеком очень ранимым, все держал в себе, может, поэтому так тяжело и заболел. Он писал материалы, которые помогали очень многим. Я помню великолепную статью про ребенка, который был болен раком и ему требовались деньги на операцию. В редакцию пришел мужчина, сказал, что его так тронула статья, что он хочет помочь. Нужна была сумма 15 тысяч долларов. Мужчина оказался бизнесменом, и для него это были небольшие деньги, Игорь сказал адрес, деньги отвезли маме мальчика. Вспоминается фотоистория про женщину и ее троих детей, один из которых был тяжёлым инвалидом. После материала, который написал Игорь Нестеров, для этой семьи даже из США присылали деньги, одежду, компьютер. Все самые интересные и значимые материалы были сделаны с ним, − вспоминает Ольга Ярославская.
Работа журналиста – это всегда приключения. Игорь Куцай летал на вертолетах с пограничниками – были и погони за браконьерами, и стрельба, и раненые, побывал в самых труднодоступных местах плато Устюрт, а во время трагических событий в Жанаозене практически каждый день на своей машине ездил в город нефтяников. Были и смешные моменты, о которых сейчас коллеги вспоминают со слезами на глазах.
− Мы снимали репортаж в колонии строгого режима. Это был выходной день, а ко мне как раз прилетела дочь, она хотела отдохнуть на море и очень надеялась, что мы вместе с Игорем Анатольевичем туда поедем. Она позвонила, чтобы уточнить, когда мы вернемся. А Игорь говорит: «Оль, у меня есть еще одна тема – бабка «висит», ее надо срочно добить (дописать – прим.ред.)». Я без задней мысли и отвечаю дочери: «Сейчас из колонии освободимся, бабку добьем, а потом на море − отдыхать». Дочь помолчала и сказала, что такое лучше не говорить где-то в общественном месте – могут не понять, − смеется Ольга Ярославская.
Фотограф вспоминает интервью со звездами. На них всегда отправляли только Игоря Анатольевича. Он умел найти подход даже к самым капризным знаменитостям.
− Брали интервью у Валерия Леонтьева, великолепное интервью было с Анатолием Кашпировским, а ведь он очень непростой человек – потребовал заранее заготовленные 15 вопросов и сразу сказал, что ни на какие другие отвечать не будет. А всё закончилось тем, что мы проговорили два с половиной часа, потому что Кашпировскому очень понравилось общаться с Игорем. Он тогда сказал: «У вас отменное здоровье, если вы перестанете курить, то проживёте очень долго». К сожалению, он его не послушался. Было еще потрясающее интервью с Вахтангом Кикабидзе – нам тоже давали 20 минут, а мы просидели больше часа, разговаривая с ним. Игорь всегда готовился к встрече с такими людьми – он читал о них, знал их фильмы, не задавал заезженные вопросы, а людям было интересно на них отвечать. Он был очень порядочным человеком, его обмануть было тяжело – практически невозможно, он тонко чувствовал людей, подвох или неправду, − отмечает Ольга Ярославская.
Игорь Куцай был энциклопедически образованным, любознательным человеком, практически на любой вопрос у него был готовый ответ.
− Но это нам помогло, когда играли в «Что? Где? Когда?», и наша команда заняла первое место. Сколько бы мы ни участвовали в городских и в областных чемпионатах, всегда занимали первые места. Мы дополняли друг друга знаниями. Классику он знал великолепно, и молодым всегда говорил: «Чтобы научиться писать – сначала читайте», − добавляет Алёна Логинова.
С особой теплотой вспоминают Игоря Куцая молодые журналисты. Жанна САГИДУЛАКЫЗЫ отмечает: пришла работать в газету в 16 лет. Поначалу родители были против, но когда узнали, что она сидит в кабинете с Игорем Куцаем, статьи которого они читали с большим интересом, сомнения отпали сразу.
− Он был намного старше меня, и я боялась подойти к нему за советом, боялась показаться глупой. Как-то раз он сказал, что у хорошего журналиста всегда должно оставаться сомнение, плохо, когда журналист думает, что он прав во всем и у него не остается вопросов. Меня всегда поражало в нем то, что он в осознанном возрасте решил кардинально сменить род деятельности, оставить хорошую зарплату и стабильную работу на предприятии. Репутация и имя – вот, что было на первом месте, нежели дедлайны, просмотры или рейтинги. Человек не гонялся за деньгами. С его умом и связями он мог запросто устроиться в какое-нибудь подведомственное властям агентство и писать проходные материалы. Но это не про Игоря Анатольевича. Он получал гроши, но за свои статьи ему не было стыдно. Да, они доставляли неудобства большим людям, но зато читатели были благодарны. Он не боялся говорить правду, никогда не расстилался перед чиновниками, но в то же время не был ярым оппозиционером, − отмечает Жанна Сагидулакызы.
Редакционным папой считала его и корреспондент телеканала «Астана» Светлана СУЛТАНГЕРЕЕВА.
− Я познакомилась с Игорем Анатольевичем лет 15 назад, и тогда он вызывал у меня страх, даже трепет. Это была глыба журналистики. Но потом, спустя какое-то время, я пришла работать в газету и он стал моим первым учителем. Первое время у меня возникали вопросы, но был страх – а вдруг поругает. Он посоветовал не бояться, но, думаю, что впоследствии пожалел об этом, потому что я изводила его своими вопросами. Да так, что в эти моменты он очень активно вращал своими глазами за очками. Это было очень смешно. Я называла его своим редакционным папой, на перекурах могла подойти, просто обнять его – он был такой большой, как медведь, и сказать: «Как бы я хотела иметь такого папу, как вы!» Таких людей сегодня нет. И уже не будет, − говорит Светлана, едва сдерживая слёзы.
Корреспондент телеканала «Россия 24» Ольга ТУРЧАНИНОВА сейчас живёт и работает в Москве. Отмечает, что именно Игорь Куцай и «заразил» её журналистикой.
− Я всегда читала его статьи. Вот, вроде одну тему отрабатывали, а как он её писал! Не писал даже, конечно, рассказывал со страниц. Это безусловный талант. И мы учились, подражали ему, пока искали свой стиль. А он помогал и никогда не отказывал, − говорит Ольга Турчанинова.
Корреспондент газеты «Время» Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ проработала в одной редакции с Игорем Куцаем почти пять лет. Рассказывает, всегда поражало то, что он никогда не гнался за выгодой.
− Он был бессребреником, своими связями никогда не пользовался. Когда говорили об Игоре, мне на ум всегда приходил фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину». Там была одна фраза: «Как это, жить по совести? Жить-не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение!» В этом весь Игорь Куцай, − говорит журналист.
В газете «Караван» Игорь Куцай проработал собственным корреспондентом несколько лет, часто бывал на «каравановских» встречах. Старожилы газеты вспоминают его, как спокойного, рассудительного человека.
− Однажды собкоров пригласили на «каравановский» слёт в Алматы. Нас привезли на Шымбулак, была душевная и теплая встреча. С Игорем разговорились мы на почве... облаков. Мы стояли на балконе и я протянула руку к облаку, «дотронувшись» до него. Игорь увидел мой жест и сказал, что природа гор красивейшая, облака замысловатые, и подсказал, как лучше сфотографировать здешний пейзаж. Я думаю, что Игорь был тонким человеком, жаль, что он так рано ушел из жизни, − рассказывает собкор «Каравана» Светлана НОВАК.
Редакция газеты «Караван» выражает соболезнования родным и близким Игоря Куцая.
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