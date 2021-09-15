Ущерб более 760 миллионов тенге: Организаторам «обнальных» компаний в Мангистау грозит семь лет колонии

Фото Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сотрудники территориального департамента по Мангистауской области пресекли два факта выписки фиктивных счетов-фактур за материальное вознаграждение.



В первом эпизоде предприниматель создал в Жанаозене две компании ТОО «Өзен-АҚЖОЛ» и ИП «Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы». Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставлении услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов семи компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге.



Аналогичный факт выявлен в Актау. Двое граждан создали ТОО «Бөрі Ақтау». По предварительному сговору с группой лиц выписывались счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг.



В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов.



Все виновные лица осуждены на различные сроки.



Для справки:



«Обнальные» компании не продают товар и не оказывают услуги. Они обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение.



Эти незаконные действия квалифицируются по статье 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на семь лет.