Временное строительство? Вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра выдаёт, что данный участок под строительство высотки предоставлен на праве временного возмездного краткосрочного землепользования сроком до 20 января 2024 года.
В Комитете по делам строительства и ЖКХ сообщили, что согласно статье 20 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», к компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства относится проведение государственной политики в этих областях.
При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» акимат областей и городов в осуществляет регулятивные, реализационные и (или) контрольные функции, обеспечивающие решение задач местного значения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.
Данная жалоба была направлена для рассмотрения по существу в аппарат акима Мангистауской области и в прокуратуру.
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители заявляют, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
На обращение жильцов поступил очередной ответ от акимата Актау.
- Как можно сначала говорить, что земля в аренде, потом она вдруг в собственности застройщика. Теперь мы выясняем, что она всё-таки выдана на временный срок. Зачем так всех «водить за нос»? - возмущаются жители дома №5 в 14 микрорайоне.
В Комитете по делам строительства и ЖКХ сообщили, что согласно статье 20 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», к компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства относится проведение государственной политики в этих областях.
- К компетенции акиматов городов республиканского значения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой в пределах установленных границ подведомственной территории, относятся осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за качеством строительства объектов. Также применение установленных Кодексом РК об административных правонарушениях мер воздействия к нарушителям архитектурно-градостроительной дисциплины на этих объектах и принятия решений о применении к нарушителям предусмотренных законодательных мер в связи с допущенными нарушениями и отклонениями от норм законодательства, государственных нормативных требований, условий и ограничений, установленных в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, - сообщили в Комитете по делам строительства и ЖКХ.
При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» акимат областей и городов в осуществляет регулятивные, реализационные и (или) контрольные функции, обеспечивающие решение задач местного значения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.
Данная жалоба была направлена для рассмотрения по существу в аппарат акима Мангистауской области и в прокуратуру.
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители заявляют, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
На обращение жильцов поступил очередной ответ от акимата Актау.