Временное строительство? Вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам

- Как можно сначала говорить, что земля в аренде, потом она вдруг в собственности застройщика. Теперь мы выясняем, что она всё-таки выдана на временный срок. Зачем так всех «водить за нос»? - возмущаются жители дома №5 в 14 микрорайоне.

- К компетенции акиматов городов республиканского значения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой в пределах установленных границ подведомственной территории, относятся осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за качеством строительства объектов. Также применение установленных Кодексом РК об административных правонарушениях мер воздействия к нарушителям архитектурно-градостроительной дисциплины на этих объектах и принятия решений о применении к нарушителям предусмотренных законодательных мер в связи с допущенными нарушениями и отклонениями от норм законодательства, государственных нормативных требований, условий и ограничений, установленных в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, - сообщили в Комитете по делам строительства и ЖКХ.