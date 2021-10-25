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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 2032

Временное строительство? Вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам

Жители дома №5 в 14 микрорайоне считают, что местные власти их «водят за нос». Летом им сообщили, что участок под строительство находится в аренде. Спустя время им говорят, что он в частной собственности. Сегодня же люди узнают на сайте управления земельного кадастра, что территория предоставлена на праве временного землепользования. Жители также получили ответ от Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
Автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра выдаёт, что данный участок под строительство высотки предоставлен на праве временного возмездного краткосрочного землепользования сроком до 20 января 2024 года.

Временное строительство? Вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам


- Как можно сначала говорить, что земля в аренде, потом она вдруг в собственности застройщика. Теперь мы выясняем, что она всё-таки выдана на временный срок. Зачем так всех «водить за нос»? - возмущаются жители дома №5 в 14 микрорайоне.


В Комитете по делам строительства и ЖКХ сообщили, что согласно статье 20 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», к компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства относится проведение государственной политики в этих областях.

Временное строительство? Вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам


- К компетенции акиматов городов республиканского значения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой в пределах установленных границ подведомственной территории, относятся осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за качеством строительства объектов. Также применение установленных Кодексом РК об административных правонарушениях мер воздействия к нарушителям архитектурно-градостроительной дисциплины на этих объектах и принятия решений о применении к нарушителям предусмотренных законодательных мер в связи с допущенными нарушениями и отклонениями от норм законодательства, государственных нормативных требований, условий и ограничений, установленных в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, - сообщили в Комитете по делам строительства и ЖКХ.


При этом, в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» акимат областей и городов в осуществляет регулятивные, реализационные и (или) контрольные функции, обеспечивающие решение задач местного значения в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Данная жалоба была направлена для рассмотрения по существу в аппарат акима Мангистауской области и в прокуратуру.

Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.

Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.

В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.

Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.

Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.

Жители заявляют, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.

На обращение жильцов поступил очередной ответ от акимата Актау.



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Комментарии ( 7 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:31
Напротив 7 мкр. тоже всё застроили на набережной, полностью закрыв вид на море и при этом ни одного человека не спросили. Заплатили как всегда взятки тем от кого это зависело и тишина.
 
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  • Феникс
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 14:08
Если эти дома построят у жителей близлежащих не будет ни воды нормальной, ни отопления, ни электроэнергии. Кто бы что не обещал и как бы не рассказывал - за зелёную бумажку они готовы врать как угодно.
 
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  • Ingul
  • Gurabaz
  • motor
 alibekm (Посетители) Сегодня, 13:28
В случае начала строительства, строительная компания (Юритерстрой или Юпитер Строй Сервис - верное подчеркнуть) сразу же начнет собирать деньги с потенциальных дольщиков. Кстати, открытые источники говорят, что у этих компаний оборот налогооблажения за последние 5 лет соизмеримы с каким-нибудь средним ИП. А тут они собираются строить 11-этажный ЖК на террритории 1,6 га.
Вернемся к теме строительства.
Опять "дольщики" будут рисковать остаться без жилья, если строительная компания прекратит стройку.
И тут акимат опять скажет, что "мы тут не при чем, строительная компания обязана была либо получить разрешение от акимата на привлечение средств дольщиков, либо отчислять деньги в Казахстанскую ипотечную компанию (экс Фонд гарантирования долевого строительства)". Сколько раз проходили это, все равно по городу стройки плодятся с немыслимой скоростью.
В любом случае пострадают простые люди: 1) жильцы соседних домов; 2) будущие "дольщики". А акимат останется в стороне, раздавая новые квадратные метры государственной земли внутри старых тесных микрорайонов.
Также, вот уже более 11 лет не решается никак стройка с другой стороны 14-микрорайона - медицинский центр на спуске к морю возле ТЦ "Астана".
Кто знает, что будет с нашим любимым городом лет через 5...
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 13:27
Жители 14 микр молодцы, они прекрасно понимают последствия этого строительства. Многоэтажки которые втискивают рядом с жилыми домами, ухудшают условия проживания жителей близлежащих домов и никакие нормы и законы не соблюдаются. Документацию нарисуют потом ,может быть когда ни будь когда уже построят, ведь у нас это норма почти законно! У застройщика будут все тридцать три удовольствия ,а у жителей одни проблемы и ни кто не заступится и не защитит от такого произвола .Вот поэтому и бьются они как могут на сколько сил хватает, очень хочется чтобы их услышали ведь проблема серьёзная!
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 12:16
А что его туда направлять? Бабло уже получено от застройщика оно (бабло) уже там же где и направление.
 
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  • Неравнодушный
  • Ingul
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:34
С одной стороны жалко жителей близлежащих домов и их праведного возмущение и гнева над очередным строительством ещё одной бездушной ,высотной коробки...но увы наступила пора дичайшего капитализма,где прибыль всё,а страдания жителей им до одного места.... Они туда уже подогнали строительную технику так,что как бы народ снова не бился в конвульсиях и очередных истерик они воплотят свою ненасытную мечту построить на этом лакомом месте свою недвижимость для продаж..
 
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 Toryn (Посетители) Сегодня, 11:03
Да сколько можно застраивать все свободные участки... да еще многоэтажками... давайте уже делать "курортную зону" - облагораживайте территории, делайте скверы, парки, спортивные площадки... скоро из дома нельзя будет выйти чтоб в чью-то дверь не упереться...
 
 

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