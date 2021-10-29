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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:08

Просмотров: 430

Внедрять систему полива через водопровод планируют в Актау

Чтобы обеспечить полив через трубу на весь город, по подсчётам местных властей, нужно около 400 миллионов тенге. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Иллюстративное фото
По словам акима Актау, задача властей города сейчас - сохранить существующий парк зелёных насаждений.

- Выделяются немалые средства, почти 900 миллионов тенге в год на полив. Чтобы обеспечить полив через трубу на весь город, мы посчитали, нужно около 400 миллионов тенге. Я с коллегами советовался, почему мы не можем установить за 400 миллионов тенге эту систему, и раз и навсегда забыть проблему? Надо прекращать практику полива через водовозы. Это не решает проблему. Второй год подряд вижу. В этом году мои коллеги тоже обещали, что будет всё прекрасно. Да, может быть чуть-чуть лучше стало, чем в прошлом году, но проблему не решило. Нам нужно переходить на полив через трубу, и это надо начинать сейчас уже, - сказал аким Актау.

По словам градоначальника, этот вопрос нужно решать как можно скорее.

- Конкурс надо объявлять уже сейчас, или силами ГКП «Актау Тургын уй» решать. Ну, а что касается посадки деревьев, в новом парке будет 14 тысяч новых деревьев. А по городу, моё сугубо личное мнение, нам надо уходить от карагачей. Надо сажать туи. Они эстетично красивы и адаптированы под наш климат. Но пока мы не решим проблему с существующим парком, о новых посадках говорить пока, наверное, рановато, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, в 2020 году в Актау были установлены бочки для полива зелёных насаждений. Позднее резервуары для воды аким города назвал абсолютно неэффективными. Затем в акимате сообщили, что они не все не эффективны. А только те резервуары, которые были установлены вдоль центральных дорог. Их планировали переносить в микрорайоны, скверы и парки. Там, как считали чиновники, они будут эффективными. В том же году начали устанавливать индивидуальный прикорневой полив зелёных насаждений. Но и он почему-то не прижился. Акимат Актау был намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. А ещё экс-акиму Актау объявляли выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 00:32
моё сугубо личное мнение, нам надо уходить от карагачей. Надо сажать туи.

А почему бы не прислушаться к мнению горожан, которые сажают айлант? Это дерево не требует затрат на покупку и полив! Его ростки можно бесплатно выкопать возле любого взрослого дерева. Оно растёт даже в трещине из асфальта! Его не ест ни лошадь, ни верблюд! И тени от него гораздо больше, чем от туи. И полить его надо всего лишь раз, при посадке...
 
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  • Кинст
  • ЁмоЁ
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 00:03
Не "внедрить", а восстановить систему полива через водопровод. До разрухи 90-х именно так было, и в городе было достаточно зелени. Позади домов даже была густая трава и кусты, а теперь - голая земля.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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