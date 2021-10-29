Внедрять систему полива через водопровод планируют в Актау

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По словам акима Актау, задача властей города сейчас - сохранить существующий парк зелёных насаждений.
- Выделяются немалые средства, почти 900 миллионов тенге в год на полив. Чтобы обеспечить полив через трубу на весь город, мы посчитали, нужно около 400 миллионов тенге. Я с коллегами советовался, почему мы не можем установить за 400 миллионов тенге эту систему, и раз и навсегда забыть проблему? Надо прекращать практику полива через водовозы. Это не решает проблему. Второй год подряд вижу. В этом году мои коллеги тоже обещали, что будет всё прекрасно. Да, может быть чуть-чуть лучше стало, чем в прошлом году, но проблему не решило. Нам нужно переходить на полив через трубу, и это надо начинать сейчас уже, - сказал аким Актау.
По словам градоначальника, этот вопрос нужно решать как можно скорее.
- Конкурс надо объявлять уже сейчас, или силами ГКП «Актау Тургын уй» решать. Ну, а что касается посадки деревьев, в новом парке будет 14 тысяч новых деревьев. А по городу, моё сугубо личное мнение, нам надо уходить от карагачей. Надо сажать туи. Они эстетично красивы и адаптированы под наш климат. Но пока мы не решим проблему с существующим парком, о новых посадках говорить пока, наверное, рановато, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в 2020 году в Актау были установлены бочки для полива зелёных насаждений. Позднее резервуары для воды аким города назвал абсолютно неэффективными. Затем в акимате сообщили, что они не все не эффективны. А только те резервуары, которые были установлены вдоль центральных дорог. Их планировали переносить в микрорайоны, скверы и парки. Там, как считали чиновники, они будут эффективными. В том же году начали устанавливать индивидуальный прикорневой полив зелёных насаждений. Но и он почему-то не прижился. Акимат Актау был намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. А ещё экс-акиму Актау объявляли выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.
- Выделяются немалые средства, почти 900 миллионов тенге в год на полив. Чтобы обеспечить полив через трубу на весь город, мы посчитали, нужно около 400 миллионов тенге. Я с коллегами советовался, почему мы не можем установить за 400 миллионов тенге эту систему, и раз и навсегда забыть проблему? Надо прекращать практику полива через водовозы. Это не решает проблему. Второй год подряд вижу. В этом году мои коллеги тоже обещали, что будет всё прекрасно. Да, может быть чуть-чуть лучше стало, чем в прошлом году, но проблему не решило. Нам нужно переходить на полив через трубу, и это надо начинать сейчас уже, - сказал аким Актау.
По словам градоначальника, этот вопрос нужно решать как можно скорее.
- Конкурс надо объявлять уже сейчас, или силами ГКП «Актау Тургын уй» решать. Ну, а что касается посадки деревьев, в новом парке будет 14 тысяч новых деревьев. А по городу, моё сугубо личное мнение, нам надо уходить от карагачей. Надо сажать туи. Они эстетично красивы и адаптированы под наш климат. Но пока мы не решим проблему с существующим парком, о новых посадках говорить пока, наверное, рановато, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в 2020 году в Актау были установлены бочки для полива зелёных насаждений. Позднее резервуары для воды аким города назвал абсолютно неэффективными. Затем в акимате сообщили, что они не все не эффективны. А только те резервуары, которые были установлены вдоль центральных дорог. Их планировали переносить в микрорайоны, скверы и парки. Там, как считали чиновники, они будут эффективными. В том же году начали устанавливать индивидуальный прикорневой полив зелёных насаждений. Но и он почему-то не прижился. Акимат Актау был намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. А ещё экс-акиму Актау объявляли выговор за плачевное состояние зелёных насаждений.