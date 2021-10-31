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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 113

Еще одна деталь исчезла с «Кобыза» на набережной Актау

Горожане на этот раз сообщили, что вторую деталь по-варварски вырвали с «корнями».

Фото жителей 14 микрорайона
Жители 14 микрорайона рассказали, что деталь «Кобыза» «выдрали» вместе с цепью, на которой она висела.

Еще одна деталь исчезла с «Кобыза» на набережной Актау


- Как же так по-варварски можно относиться к скульптурным сооружениям. Вроде же не дикари. Стоит ли восстанавливать украденные детали? Это так и будет продолжаться. Надо, наконец-то, заниматься поимкой вандалов, - возмущаются жители 14 микрорайона.

Напомним, пропажу левого элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.

Еще одна деталь исчезла с «Кобыза» на набережной Актау


Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали находится на контроле.

Пропавшую деталь заказали чиновники.



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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 16:07
В металлолом принимают "любые" детали хоть от чего, тем более цветной, цены на приём лома выросли как на продукты...Бизнес!...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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