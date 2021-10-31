Еще одна деталь исчезла с «Кобыза» на набережной Актау

Фото жителей 14 микрорайона
Жители 14 микрорайона рассказали, что деталь «Кобыза» «выдрали» вместе с цепью, на которой она висела.
- Как же так по-варварски можно относиться к скульптурным сооружениям. Вроде же не дикари. Стоит ли восстанавливать украденные детали? Это так и будет продолжаться. Надо, наконец-то, заниматься поимкой вандалов, - возмущаются жители 14 микрорайона.
Напомним, пропажу левого элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.
Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали находится на контроле.
Пропавшую деталь заказали чиновники.
- Как же так по-варварски можно относиться к скульптурным сооружениям. Вроде же не дикари. Стоит ли восстанавливать украденные детали? Это так и будет продолжаться. Надо, наконец-то, заниматься поимкой вандалов, - возмущаются жители 14 микрорайона.
Напомним, пропажу левого элемента городской скульптуры «Кобыз» заметили местные жители 3 октября в этом году.
Как позднее ответили чиновники, вопрос по детали находится на контроле.
Пропавшую деталь заказали чиновники.