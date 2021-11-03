Чиновники Жанаозена опровергают обвинения устроившей одиночный пикет женщины

Организатор одиночного пикета. Кадр видео
Как сообщили в акимате Жанаозена, Амангуль Джабасова является матерью-одиночкой. Она воспитывает двух взрослых сыновей с ограниченными возможностями.
Ранее женщина работала оператором в подразделении АО «Узеньмунайгаз», но из-за нарушения Трудового Кодекса была уволена.
Дети данной гражданки полностью обеспечены государственной помощью, выплатами, предусмотренными законодательством РК, и благотворительной помощью в рамках различных акций.
Кроме того, при поддержке местного исполнительного органа женщине была выделена двухкомнатная квартира на первом этаже в новостройке. По её просьбе, при поддержке меценатов, жильё обставили необходимой бытовой техникой.
Женщина также прошла обучение в рамках государственной программы «Енбек» по проекту «Бастау-Бизнес». Она получила сертификат и стала обладателем гранта в размере 556 600 тенге.
Сын Амангуль Джабасовой по направлению городского Центра занятости был трудоустроен в ТОО «Международная нефтесервисная компания СИНОПЭК Казахстан». Заработная плата составляла 160 тысяч тенге. Проработав там некоторое время, он уволился по собственному желанию.
На основании этого акимат Жанаозена посчитал обвинения женщины несоответствующими действительности.
Напомним, в этом месяце Амангуль провела одиночный пикет.
Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.
Позже организатор пикета заявила о кибербуллинге.
Ранее женщина работала оператором в подразделении АО «Узеньмунайгаз», но из-за нарушения Трудового Кодекса была уволена.
Дети данной гражданки полностью обеспечены государственной помощью, выплатами, предусмотренными законодательством РК, и благотворительной помощью в рамках различных акций.
- В соответствии с порядком обеспечения обязательных гигиенических средств Приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года её сын в 2020 году был обеспечен подгузниками в количестве 730 штук, в текущем году ему было выделено 510 штук подгузников Pampers и 365 пелёнок. Остальную часть она получит до конца текущего года через портал социальных услуг, - сообщили в акимате Жанаозена.
Кроме того, при поддержке местного исполнительного органа женщине была выделена двухкомнатная квартира на первом этаже в новостройке. По её просьбе, при поддержке меценатов, жильё обставили необходимой бытовой техникой.
Женщина также прошла обучение в рамках государственной программы «Енбек» по проекту «Бастау-Бизнес». Она получила сертификат и стала обладателем гранта в размере 556 600 тенге.
Сын Амангуль Джабасовой по направлению городского Центра занятости был трудоустроен в ТОО «Международная нефтесервисная компания СИНОПЭК Казахстан». Заработная плата составляла 160 тысяч тенге. Проработав там некоторое время, он уволился по собственному желанию.
На основании этого акимат Жанаозена посчитал обвинения женщины несоответствующими действительности.
Напомним, в этом месяце Амангуль провела одиночный пикет.
Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.
Позже организатор пикета заявила о кибербуллинге.
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