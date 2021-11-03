Чиновники Жанаозена опровергают обвинения устроившей одиночный пикет женщины

- В соответствии с порядком обеспечения обязательных гигиенических средств Приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 22 января 2015 года её сын в 2020 году был обеспечен подгузниками в количестве 730 штук, в текущем году ему было выделено 510 штук подгузников Pampers и 365 пелёнок. Остальную часть она получит до конца текущего года через портал социальных услуг, - сообщили в акимате Жанаозена.

Как сообщили в акимате Жанаозена, Амангуль Джабасова является матерью-одиночкой. Она воспитывает двух взрослых сыновей с ограниченными возможностями.Ранее женщина работала оператором в подразделении АО «Узеньмунайгаз», но из-за нарушения Трудового Кодекса была уволена.Дети данной гражданки полностью обеспечены государственной помощью, выплатами, предусмотренными законодательством РК, и благотворительной помощью в рамках различных акций.Кроме того, при поддержке местного исполнительного органа женщине была выделена двухкомнатная квартира на первом этаже в новостройке. По её просьбе, при поддержке меценатов, жильё обставили необходимой бытовой техникой.Женщина также прошла обучение в рамках государственной программы «Енбек» по проекту «Бастау-Бизнес». Она получила сертификат и стала обладателем гранта в размере 556 600 тенге.Сын Амангуль Джабасовой по направлению городского Центра занятости был трудоустроен в ТОО «Международная нефтесервисная компания СИНОПЭК Казахстан». Заработная плата составляла 160 тысяч тенге. Проработав там некоторое время, он уволился по собственному желанию.На основании этого акимат Жанаозена посчитал обвинения женщины несоответствующими действительности.Напомним, в этом месяце Амангуль провела одиночный пикет.Чиновники провели с ней беседу, после чего она покинула здание областного акимата.Позже организатор пикета заявила о кибербуллинге.