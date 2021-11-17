Спасибо вам, люди! Хозяин курятника на крыше высотки получил в дар дом в Мангистау

- Это стало для нас неожиданностью. Спасибо большое всем людям, кто откликнулся и помог нам, в отдельности руководителю благотворительному фонду Даулета Мукаева. Помимо кур и кроликов мы будет разводить и другой скот, - поделился Руслан.

Инициатором приобретения дома для многодетного отца стал общественник Даулет Мукаев.Благодаря неравнодушным соотечественникам его благотворительным фондом за сутки было собрано 12 миллионов 500 тысяч тенге.Часть средств Даулет Мукаев потратил на покупку дома с большим участком земли в 20 соток в селе Батыр Мунайлинского района. В скором времени на оставшиеся средства он планирует построить во дворе продуктовый магазин и сарай.Здесь хозяин бывшего курятника Руслан планирует разводить живность.Это 41-й по счёту дом, который дарит благотворительный фонд Даулета Мукаева нуждающимся.Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.Позже стало известно, что курятник перевезли на дачу.После публикации в СМИ материала начался сбор средств от неравнодушных соотечественников.