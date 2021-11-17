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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:49

Просмотров: 6271

Спасибо вам, люди! Хозяин курятника на крыше высотки получил в дар дом в Мангистау

Хэппи-эндом завершилась история владельца курятника, который располагался на крыше высотки в Актау.

Фото aqtau_live
Инициатором приобретения дома для многодетного отца стал общественник Даулет Мукаев.

Благодаря неравнодушным соотечественникам его благотворительным фондом за сутки было собрано 12 миллионов 500 тысяч тенге.

Часть средств Даулет Мукаев потратил на покупку дома с большим участком земли в 20 соток в селе Батыр Мунайлинского района. В скором времени на оставшиеся средства он планирует построить во дворе продуктовый магазин и сарай.

Здесь хозяин бывшего курятника Руслан планирует разводить живность.

- Это стало для нас неожиданностью. Спасибо большое всем людям, кто откликнулся и помог нам, в отдельности руководителю благотворительному фонду Даулета Мукаева. Помимо кур и кроликов мы будет разводить и другой скот, - поделился Руслан.


Это 41-й по счёту дом, который дарит благотворительный фонд Даулета Мукаева нуждающимся.



Напомним, отец шестерых детей из-за нужды оборудовал курятник на крыше десятиэтажного дома №34. Теперь ему грозит штраф свыше 65 тысяч тенге.

Позже стало известно, что курятник перевезли на дачу.

После публикации в СМИ материала начался сбор средств от неравнодушных соотечественников.



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Комментарии ( 3 )

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  • Aлишeр
  • Tomiris_2014
 Inder (Посетители) Вчера, 22:18
Алла разы болсын. Жана қоныс құтты болсын. Динара Сатжанда ат салысқан, олда бір үлесін қосқан.
 
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  • Daulet201999
  • watlow
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  • 618965450
  • Cain_77
 Vladimir00 (Посетители) Вчера, 18:53
Начну разводить свиней на крыше.может и мне дворец в помощ отвалят.
 
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  • Ingul
  • Daulet201999
  • Шевченко 81
  • Tomiris_2014
  • ak12
  • camel
 Aлишeр (Посетители) Вчера, 18:02
Можете другое фото поставить? lol

Я рад за мужика - ему повезло! Вот бывают всё же в жизни моменты, когда веришь в хорошее. Дай бог ему развиваться и жить нормально!
 
 

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