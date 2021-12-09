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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 3382

Жалкое зрелище: пластиковое тюльпановое поле присыпало песком после пыльной бури

Жители Актау сняли на фото последствия пыльной бури. На фото видно, что пластиковое тюльпановое поле забито песком. По словам жителей, это представляет собой исключительно некрасивое и не эстетичное зрелище.

Фото жителей Актау
В редакцию «Лады» горожане прислали фотографии последствия пыльной бури на пластиковом тюльпановом поле в центре Актау.

Жалкое зрелище: пластиковое тюльпановое поле присыпало песком после пыльной бури


Жалкое зрелище: пластиковое тюльпановое поле присыпало песком после пыльной бури


В городском акимате обещали ответить на следующие вопросы:

1. Каким образом, при помощи каких технических средств и кем будет проводиться работа по удалению песка и мусора с поверхности искусственного газона?
2. Пыльные бури в нашем регионе - явление постоянное, учитывалось ли это заказчиком и исполнителем?
3. Меры и методы содержания инсталляции в надлежащем виде?

Напомним, в Актау напротив областного акимата установили искусственные тюльпаны.

Искусственные цветы вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.

Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Тогда автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся тюльпаны, которые должны были транслировать слова.

Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.

Позже стала известна смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».



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Комментарии ( 13 )

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  • Ну Ну
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 16:24
Это памятник непобедимости коррупции Мангистауских чиновников
 
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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 15:28
почем свечи для народа?

хочу купить.

i
 
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  • Adai11
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:23
Спасибо огромное нашей Природе,что со своей стороны решило постараться хоть как-то засыпать песком всю эту пластиковую порнографию виде убожества а-ля подарок для акима города не любителя всего живого и натурального,а выросшего среди пластиковых полей и степей!!!
 
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  • rastolkuy
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:20
Уберите эту срань,не позорьтесь!!!
 
-1
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  • Adai11
 None None (Посетители) Сегодня, 14:44
Ухх, вовремя концепцию поменяли, иначе все эти тюльпаны по городу уже летали
 
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 damik (Посетители) Сегодня, 14:34
Это инсталяция геморройных свеч для нашего города
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:03
Поле позора , безвкусицы и пустой траты народных денег!

Надо на этом поле расположить изображения трёх обезьянок : "ничего не вижу , ничего не слышу ,ничего не скажу"
 
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 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:27
Сама природа уничтожает это убожество.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 12:47
Что происходит с пластиковым газоном, наглядный пример, вдоль набережной в 15 мкр... Уберите это позорище!!! Почему это продолжается, один ответ, финансовая заинтересованность определённых людей,и плевать они хотели на мнение горожан, там ещё качели рядом замутят, такие же, что и на море. Посмотрел я этот колхоз, нет там 4500000 тенге. Ну не стоит эта конструкция таких денег.
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 12:42
В городском акимате обещали ответить на следующие вопросы:

Список вопросов можно и дальше продолжить-от гарантийного срока (от «Clover media group») до фин.средств на обслуживание и тд., только смысл? Уберите уже эту "инсталляцию" - самим не стыдно?
 
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