Жалкое зрелище: пластиковое тюльпановое поле присыпало песком после пыльной бури

Фото жителей Актау
В редакцию «Лады» горожане прислали фотографии последствия пыльной бури на пластиковом тюльпановом поле в центре Актау.
В городском акимате обещали ответить на следующие вопросы:
1. Каким образом, при помощи каких технических средств и кем будет проводиться работа по удалению песка и мусора с поверхности искусственного газона?
2. Пыльные бури в нашем регионе - явление постоянное, учитывалось ли это заказчиком и исполнителем?
3. Меры и методы содержания инсталляции в надлежащем виде?
Напомним, в Актау напротив областного акимата установили искусственные тюльпаны.
Искусственные цветы вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.
Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Тогда автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся тюльпаны, которые должны были транслировать слова.
Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.
Позже стала известна смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».
В городском акимате обещали ответить на следующие вопросы:
1. Каким образом, при помощи каких технических средств и кем будет проводиться работа по удалению песка и мусора с поверхности искусственного газона?
2. Пыльные бури в нашем регионе - явление постоянное, учитывалось ли это заказчиком и исполнителем?
3. Меры и методы содержания инсталляции в надлежащем виде?
Напомним, в Актау напротив областного акимата установили искусственные тюльпаны.
Искусственные цветы вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю цветы стали разваливаться. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.
Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По словам акима Актау, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на нём поздравительные тексты. Но технически это сделать было бы непросто. Тогда автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся тюльпаны, которые должны были транслировать слова.
Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.
Позже стала известна смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».