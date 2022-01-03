Что происходит на площади Ынтымак в Актау: полиция не комментирует ситуацию

Фото Рашида Исмагилова
На площади Ынтымак продолжаются несанкционированные митинги. Люди скандируют: «Газ 50», требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге.
Собравшиеся перекрыли дорогу, создав живую цепь. На месте находятся сотрудники силовых структур.
Усиление полиции сфотографировали и в Жанаозене.
Редакция обратилась в департамент полиции региона с просьбой прокомментировать ситуацию в области. Но в ведомстве пока не дают комментариев.
Напомним, ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
Собравшиеся перекрыли дорогу, создав живую цепь. На месте находятся сотрудники силовых структур.
Усиление полиции сфотографировали и в Жанаозене.
Редакция обратилась в департамент полиции региона с просьбой прокомментировать ситуацию в области. Но в ведомстве пока не дают комментариев.
Напомним, ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
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