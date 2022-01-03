На митингующей площади Ынтымак в Актау установили юрту

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Назвать точное количество собравшихся на площади Ынтымак трудно, но речь может идти о нескольких сотнях граждан. Здесь же установили юрту, видимо, для обогрева. Температура воздуха сейчас в Актау -3 градуса.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.