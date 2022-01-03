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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 21:38

Просмотров: 2660

На митингующей площади Ынтымак в Актау установили юрту

В Актау продолжаются протестные выступления. На площади установили юрту.

Кадр видео
Назвать точное количество собравшихся на площади Ынтымак трудно, но речь может идти о нескольких сотнях граждан. Здесь же установили юрту, видимо, для обогрева. Температура воздуха сейчас в Актау -3 градуса.







Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.

Житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.

Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населенных пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.

В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.



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Комментарии ( 2 )

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Maximus (Посетители) Сегодня, 22:21
Юрта с Российским триколором...
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 22:19
главное чтоб не допустили провокаций. Погромы и аресты никому на пользу не пойдут

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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