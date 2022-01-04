Автомобиль акима Мангистау остановили митингующие по дороге из аэропорта

Кадр видео
В Сети появилось видео с участием автомобиля главы региона. Машина пыталась проехать в город, но митингующие ее не пропустили.
Судя по кадрам, аким области вышел к митингующим для разговора.
По сообщению пресс-службы акима, машина ехала из аэропорта в сторону города.
- Аким области возвращался из аэропорта после встречи членов правительственной комиссии, - сообщили в пресс-службе.
Митингующие в свою очередь сообщили, что не намерены пропускать никого, кроме машин экстренных служб.
Напомним, ранее митингующие не давали проехать машине Кайрата Нуртаса, который выступал в Rixos Aktau. В социальных сетях жители области сообщили, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.
Судя по кадрам, аким области вышел к митингующим для разговора.
По сообщению пресс-службы акима, машина ехала из аэропорта в сторону города.
- Аким области возвращался из аэропорта после встречи членов правительственной комиссии, - сообщили в пресс-службе.
Митингующие в свою очередь сообщили, что не намерены пропускать никого, кроме машин экстренных служб.
Напомним, ранее митингующие не давали проехать машине Кайрата Нуртаса, который выступал в Rixos Aktau. В социальных сетях жители области сообщили, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.