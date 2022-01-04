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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 11870

Автомобиль акима Мангистау остановили митингующие по дороге из аэропорта

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как митингующие не пропускали автомобиль, в котором находился глава региона. По сообщению пресс-службы акимата области, Нурлан Ногаев возвращался из аэропорта в Актау после встречи членов правительственной комиссии.

Кадр видео
В Сети появилось видео с участием автомобиля главы региона. Машина пыталась проехать в город, но митингующие ее не пропустили.




Судя по кадрам, аким области вышел к митингующим для разговора.

По сообщению пресс-службы акима, машина ехала из аэропорта в сторону города.

- Аким области возвращался из аэропорта после встречи членов правительственной комиссии, - сообщили в пресс-службе.

Митингующие в свою очередь сообщили, что не намерены пропускать никого, кроме машин экстренных служб.

Напомним, ранее митингующие не давали проехать машине Кайрата Нуртаса, который выступал в Rixos Aktau. В социальных сетях жители области сообщили, что дорога в международный аэропорт Актау закрыта для проезда автотранспорта.



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • Замир
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 17:28
chrome,
Ну да, это что бы в случае чего по быстрому свалить .
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 chrome (Посетители) Сегодня, 17:14
Комиссия что в аэропорту обосновалась look ?
 
-1
  • Замир
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Дизель
  • arust baits
  • синдбад
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:32
В обычные времена дорогу отцепляют от народа для бесперепядственного проезда государственных служащих такого ранга, сегодня дорогу перекрыл народ и это показало многое, например то что ведь могут они ездить без создания дополнительных неудобств, что могут быть ближе к народу, если захотят или для них создадут такие условия. В общем нужно быть ближе к народу самим, и не ждать пока "попросят", глядишь жизнь улучшится в обществе. Мир всем!
 
-4
  • Замир
  • Lokki_13
  • Дизель
  • Magnius
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:02
Сегодня 10 штук сверху таксисту яндекса заплатили,что бы в 5 утра на рейс не опоздать. Степью повёз,справедливости ради его машина для такого пути не предназначена вообще.
 
 

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