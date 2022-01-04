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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 4-01-2022, 17:58

Просмотров: 14469

Снайпер на крыше: Военный транспорт попал на видео в Мангистау

В Мангистау очевидец снял на видео военный транспорт. Также жители Актау запечатлели на фото снайпера на крыше здания департамента полиции региона

Кадр видео
На дорогах региона замечен военный транспорт. На видео снял очевидец колонну военных машин в сопровождении полицейских.



Также жители Актау запечатлели на фото снайпера на крыше здания департамента полиции региона.

Снайпер на крыше: Военный транспорт попал на видео в Мангистау


Снайпер на крыше: Военный транспорт попал на видео в Мангистау


Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.

Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.

В аэропорту Актау сняли на видео прибытие военно-транспортных бортов.



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Комментарии ( 4 )

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Ну Ну (Посетители) 4 января 2022 21:10
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Dushman (Посетители) 4 января 2022 20:56
Значит что то планирует
 
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 elek (Посетители) 4 января 2022 18:22
Для чего снайпер?
 
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 Kain-Livesy (Посетители) 4 января 2022 18:11
а че сразу снайпер, а не гранатомётчик? =)

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