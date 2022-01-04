Снайпер на крыше: Военный транспорт попал на видео в Мангистау

Кадр видео
На дорогах региона замечен военный транспорт. На видео снял очевидец колонну военных машин в сопровождении полицейских.
Также жители Актау запечатлели на фото снайпера на крыше здания департамента полиции региона.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
В аэропорту Актау сняли на видео прибытие военно-транспортных бортов.
Также жители Актау запечатлели на фото снайпера на крыше здания департамента полиции региона.
Напомним, ранее СМИ сообщали о переброске бойцов Нацгвардии в Мангистау.
Ранее житель снял на видео автобусы в аэропорту и сообщил, что в регион прибыло «подкрепление» Нацгвардии.
В аэропорту Актау сняли на видео прибытие военно-транспортных бортов.