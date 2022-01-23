Новых скамеек на аллее дождались жители Актау

- Хоть на этом спасибо, и сразу вид другой, аж глаза радуются, - сказала жительница дома №37 Виктория.

Люди, наконец, дождались новых скамеек, которые установили на аллее между домом №37 и IT-лицеем (бывшая школа-гимназия №4).Теперь на территории аллеи располагаются две лавочки.Напомним, на аллее 11 микрорайона Актау исчезла последняя лавочка.В городском акимате обещали восстановить их в 2021 году.Люди возмутились неисполнением обязательств чиновников.После чиновники заявили, что решение проблемы планируется в этом году.