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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 1785

Многоэтажки вместо школ и детсадов! Жители 16 микрорайона Актау записали видеообращение к президенту Казахстана

Жители 16 микрорайона обратились к главе республики с требованием построить детский сад.

Кадр видео
По словам людей, они пять раз обращались к акиму Актау, но ничего не было решено в пользу жителей.



- В 16 микрорайоне проживает более 10 000 человек, у нас нет ни одного детского сада! В 2014 году по генплану (ПДП) в 16 микрорайоне был детский сад, но сейчас на его месте построен многоэтажный дом. Дайте людям детский сад. Это наша последняя надежда. Мы пять раз встречались с акимом города, нам обещали: составить комиссию для выяснения по целесообразности, и на каком основании был изменен ПДП 2014 года, состав комиссии должен проверить законность изменения назначения земли с автостоянки на индивидуальное жилищное строительство, передать все документы по изменению плана детальной планировки. Однако за 15 дней ни одно обещание не было выполнено, акиму города наплевать на положение людей, – говорится в видеообращении.

Горожане просят главу республики прислать из столицы комиссию для проверки всех обстоятельств.

Напомним, жители 16 микрорайона требуют вместо точечной застройки города высотными домами построить школы, детские сады, спортивные и игровые площадки или же парк отдыха. По словам горожан, они неоднократно обращались к городским властям, но, несмотря на поданные заявления, ничего не было решено в пользу жителей.

Аким города Нурдаулет Килыбай встретился с жителями 16 микрорайона и пообещал горожанам, что в конце 2022 года начнётся строительство школы на 1200 мест.

Жители Актау сняли видео о проблеме отсутствия школ и детских садов в 16 микрорайоне



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:48
Все дело в том, что многоэтажки строят и продают в них квартиры частники.
А школы и детсады, больницы и т. п. должны финансироваться и строиться государством.
А этим местным властям, похоже, заниматься не хочется.
 
 

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