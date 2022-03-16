«Осетра» вернули на набережную Актау

- В настоящее время ведутся монтажные работы. После их завершения объект будет принят на баланс, - сообщили в отделе ЖКХ при городском акимате.

Появившуюся и сразу же исчезнувшую в начале февраля инсталляцию «Осетр» вновь установили сегодня, 16 марта, на набережной, напротив 14 микрорайона.Напомним, изваяние 13-метрового осетра появилось на набережной 7 февраля.На следующий день, 8 февраля, его убрали