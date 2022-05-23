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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:17

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«Добрый забег» прошёл в Актау

Благотворительную акцию в поддержку домашних животных под названием «Добрый забег» провели 22 мая волонтеры из «Клуба добряков Актау».

Участники забега. Фото предоставила Сабина Бейсембаева
По словам администратора «Клуба добряков Актау» Сабины Бейсембаевой, участником забега смог стать любой желающий. Некоторые даже взяли с собой домашних питомцев, которые охотно бежали со своими хозяевами.

«Добрый забег» прошёл в Актау


Всего был зарегистрирован 51 человек. Бежать предстояло пять километров от набережной в 4А микрорайоне до 15 микрорайона. По итогу определились сильнейшие, которые были награждены медалями и благодарственными письмами.

«Добрый забег» прошёл в Актау


- Участники были в восторге, мы получили много положительных отзывов. Люди теперь просят нас устраивать подобные акции чаще, - поделилась администратор «Клуба добряков Актау».


«Добрый забег» прошёл в Актау


Следующий забег, как отметила Сабина Бейсембаева, планируется провести уже этой осенью.

«Добрый забег» прошёл в Актау


Позже на набережной на благотворительной основе прошла ярмарка. Здесь были представлены продукты, свежая выпечка, сертификаты салонов красоты, фитнес-центров, кулинарий, кафе, ресторанов, массажных центров, магазинов одежды, организаций детских праздников, салонов чистки ковров.

«Добрый забег» прошёл в Актау


Горожане также могли приобрести вещи ручной работы.



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