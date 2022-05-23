«Добрый забег» прошёл в Актау

Участники забега. Фото предоставила Сабина Бейсембаева
По словам администратора «Клуба добряков Актау» Сабины Бейсембаевой, участником забега смог стать любой желающий. Некоторые даже взяли с собой домашних питомцев, которые охотно бежали со своими хозяевами.
Всего был зарегистрирован 51 человек. Бежать предстояло пять километров от набережной в 4А микрорайоне до 15 микрорайона. По итогу определились сильнейшие, которые были награждены медалями и благодарственными письмами.
Следующий забег, как отметила Сабина Бейсембаева, планируется провести уже этой осенью.
Позже на набережной на благотворительной основе прошла ярмарка. Здесь были представлены продукты, свежая выпечка, сертификаты салонов красоты, фитнес-центров, кулинарий, кафе, ресторанов, массажных центров, магазинов одежды, организаций детских праздников, салонов чистки ковров.
Горожане также могли приобрести вещи ручной работы.
Всего был зарегистрирован 51 человек. Бежать предстояло пять километров от набережной в 4А микрорайоне до 15 микрорайона. По итогу определились сильнейшие, которые были награждены медалями и благодарственными письмами.
- Участники были в восторге, мы получили много положительных отзывов. Люди теперь просят нас устраивать подобные акции чаще, - поделилась администратор «Клуба добряков Актау».
Следующий забег, как отметила Сабина Бейсембаева, планируется провести уже этой осенью.
Позже на набережной на благотворительной основе прошла ярмарка. Здесь были представлены продукты, свежая выпечка, сертификаты салонов красоты, фитнес-центров, кулинарий, кафе, ресторанов, массажных центров, магазинов одежды, организаций детских праздников, салонов чистки ковров.
Горожане также могли приобрести вещи ручной работы.
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