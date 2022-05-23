«Добрый забег» прошёл в Актау

- Участники были в восторге, мы получили много положительных отзывов. Люди теперь просят нас устраивать подобные акции чаще, - поделилась администратор «Клуба добряков Актау».

По словам администратора «Клуба добряков Актау» Сабины Бейсембаевой, участником забега смог стать любой желающий. Некоторые даже взяли с собой домашних питомцев, которые охотно бежали со своими хозяевами.Всего был зарегистрирован 51 человек. Бежать предстояло пять километров от набережной в 4А микрорайоне до 15 микрорайона. По итогу определились сильнейшие, которые были награждены медалями и благодарственными письмами.Следующий забег, как отметила Сабина Бейсембаева, планируется провести уже этой осенью.Позже на набережной на благотворительной основе прошла ярмарка. Здесь были представлены продукты, свежая выпечка, сертификаты салонов красоты, фитнес-центров, кулинарий, кафе, ресторанов, массажных центров, магазинов одежды, организаций детских праздников, салонов чистки ковров.Горожане также могли приобрести вещи ручной работы.