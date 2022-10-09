Появились подробности о чемпионате РК по стрельбе из лука в Жанаозене

- Жамбы ату - это состязания казахских воинов в меткости стрельбы. Известно несколько разновидностей жамбы ату, среди которых самые популярные - это айкабак ату - стрельба по серебряной цели, и алтын кабак ату - чаще по золотой цели. Есть также асык жамбы - по мишени размером с асык и другие, - отметила Саним Мурадова.

- Кружки по традиционной стрельбе из лука и жамбы ату есть в Каракиянском районе, Жанаозене, селах Кызылсай и Таучик. В дальнейшем планируется открытие секций в Актау, Шетпе и Бейнеуском районе. Родители заинтересованы в этом виде спорта, поэтому отдают детей. И это правильно, поскольку этот вид спорта полезен для здоровья. Мы наблюдаем улучшение зрения детей, которые носят очки. И это притом, что ребята занимаются всего три года, то есть с тех пор, как была создана федерация, - делится Саним Мурадова.