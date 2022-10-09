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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 204

Появились подробности о чемпионате РК по стрельбе из лука в Жанаозене

В соревнованиях примут участие 300 спортсменов. О предстоящем чемпионате рассказала президент областной федерации традиционной стрельбы из лука Саним Мурадова на пресс-конференции в центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
Как уже ранее сообщалось, первый республиканский чемпионат по традиционной стрельбе из лука среди взрослых, молодежи и юниоров запланирован с 13 по 17 октября на стадионе имени Амина Туякова. Здесь сразятся спортсмены из трех городов республиканского значения и 15 областей Казахстана.

Цель мероприятия заключается в возрождении национальных ценностей.

- Жамбы ату - это состязания казахских воинов в меткости стрельбы. Известно несколько разновидностей жамбы ату, среди которых самые популярные - это айкабак ату - стрельба по серебряной цели, и алтын кабак ату - чаще по золотой цели. Есть также асык жамбы - по мишени размером с асык и другие, - отметила Саним Мурадова.


В предстоящем чемпионате спортсмены будут соревноваться в таких видах жамбы ату, как мишень турецкая, мишень среднеазиатская и другие. Впервые будут проводиться командные соревнования.

У мангистауских лучников, считают специалисты, есть все шансы занять лидирующие позиции в этом состязании.

- Кружки по традиционной стрельбе из лука и жамбы ату есть в Каракиянском районе, Жанаозене, селах Кызылсай и Таучик. В дальнейшем планируется открытие секций в Актау, Шетпе и Бейнеуском районе. Родители заинтересованы в этом виде спорта, поэтому отдают детей. И это правильно, поскольку этот вид спорта полезен для здоровья. Мы наблюдаем улучшение зрения детей, которые носят очки. И это притом, что ребята занимаются всего три года, то есть с тех пор, как была создана федерация, - делится Саним Мурадова.


Она добавила, что в федерации сегодня занимаются около 400 местных спортсменов. Порядка 15 из них имеют успехи на республиканском уровне. А в чемпионате будут участвовать 30 ребят из Мангистау.



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