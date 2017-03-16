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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 346

Жителей Мангистау приглашают на бесплатные занятия спортом

Управление спорта и физической культуры и управление образования Мангистауской области издали совместный приказ об использовании населением в вечернее время всех спортивных залов школ и колледжей области.

Фото из архива Lada.kz
На сегодняшний день из 134 школ области спортзалами обеспечены 125 учебных заведений, это составляет 94 процента.

- Такое решение позволит существенно увеличить количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечить доступность спортивных залов для проведения здорового отдыха и досуга населения области всех возрастов. Мы надеемся, что в вечернее время все спортивные залы школ, колледжей будут заняты секционными занятиями по различным видам спорта, - прокомментировала Рушания Елизарова, заместитель руководителя управление спорта и физической культуры Мангистауской области.

Желающим заняться спортом в вечернее время необходимо обратиться к руководству школ или колледжей.


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