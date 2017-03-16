Жителей Мангистау приглашают на бесплатные занятия спортом

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На сегодняшний день из 134 школ области спортзалами обеспечены 125 учебных заведений, это составляет 94 процента.



- Такое решение позволит существенно увеличить количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечить доступность спортивных залов для проведения здорового отдыха и досуга населения области всех возрастов. Мы надеемся, что в вечернее время все спортивные залы школ, колледжей будут заняты секционными занятиями по различным видам спорта, - прокомментировала Рушания Елизарова, заместитель руководителя управление спорта и физической культуры Мангистауской области.



Желающим заняться спортом в вечернее время необходимо обратиться к руководству школ или колледжей.