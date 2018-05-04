Спортсмены из Актау завоевали 22 медали на республиканском турнире по карате-киокушинкай

- Выступлением наших ребят я доволен, все они проявили волю к победе и каждый из них внес лепту в общий успех. Благодаря им наша команда выиграла семь медалей высшего достоинства. Уверен, наши ребята в скором времени станут новыми чемпионами Казахстана. Нашим бойцам есть куда стремиться. Ребят ждет подготовка к открытому чемпионату Актау, который пройдет 8 мая, - рассказал Берекет Нурбаев.
Турнир по карате-киокушинкай среди детей, юношей и девочек завершился 1 мая в Атырау. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов. Мангистаускую область представили 53 каратиста.
Напомним, в апреле текущего года спортсмены из Актау завоевали 26 медалей на двух республиканских турнирах по карате-киокушинкай в Шымкенте.
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