Этап Кубка Евразии «Ралли Казахстан-2020» отменили в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Запланированное на май мероприятие «Ралли Казахстан-2020» из-за пандемии коронавируса перенесли на первую половину сентября этого года. Но 30 июня было принято решение вовсе отменить мероприятие. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка в стране.
- Уважаемые участники, болельщики и представители СМИ! Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и во всем мире в связи с широким распространением COVID-19, Федерация автомотоспорта Республики Казахстан приняла нелегкое решение об отмене проведения «Ралли Казахстан-2020». Организационный комитет с большой надеждой ждал скорейшего улучшения мировой ситуации, снятия карантина и различных ограничений в связи со всемирной пандемией для продолжения организационных работ по проведению «Ралли Казахстан-2020», однако до сих пор этого не произошло, что не позволит нам в полной мере проработать маршрут ралли и обеспечить наш главный приоритет - здоровье и безопасность участников, официальных лиц, волонтеров и болельщиков «Ралли Казахстан». Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и терпения, чтобы пройти это испытание в целости и сохранности! До скорой встречи в Казахстане, на «Ралли Казахстан-2021»! - говорится в сообщении организационной комитета «Ралли Казахстан».
Напомним, ранее сообщалось, что этап Кубка Евразии по ралли-рейдам «Ралли Казахстан-2020» планировали провести с 24 по 29 мая на территории Мангистауской области.
- Уважаемые участники, болельщики и представители СМИ! Принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и во всем мире в связи с широким распространением COVID-19, Федерация автомотоспорта Республики Казахстан приняла нелегкое решение об отмене проведения «Ралли Казахстан-2020». Организационный комитет с большой надеждой ждал скорейшего улучшения мировой ситуации, снятия карантина и различных ограничений в связи со всемирной пандемией для продолжения организационных работ по проведению «Ралли Казахстан-2020», однако до сих пор этого не произошло, что не позволит нам в полной мере проработать маршрут ралли и обеспечить наш главный приоритет - здоровье и безопасность участников, официальных лиц, волонтеров и болельщиков «Ралли Казахстан». Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и терпения, чтобы пройти это испытание в целости и сохранности! До скорой встречи в Казахстане, на «Ралли Казахстан-2021»! - говорится в сообщении организационной комитета «Ралли Казахстан».
Напомним, ранее сообщалось, что этап Кубка Евразии по ралли-рейдам «Ралли Казахстан-2020» планировали провести с 24 по 29 мая на территории Мангистауской области.
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