Боец из Мангистау подписал договор с известной промоутерской компанией

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
Руслан Сариев, известный в Казахстане по прозвищу «Кость», провёл 12 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и ни разу не проигрывал.
На сегодняшний день в GFC он провел два боя.
Тренируется в Алматы. Обладатель пояса NFC в весовой категории 57 килограммов.
Руслан Сариев теперь является членом профессиональной команды «ArlanMMA pro team».
Спортсмен родился 30 января 1997 года в селе Бейнеу, Бейнеуского района. В этом году он окончил Бейнеуский гуманитарно-экономический колледж по специальности «Физическая культура».
С «Ruby Sports & Entertainment» подписаны такие бойцы, как Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов и Петр Ян.
Менеджером компании является Саят Абдрахманов - также уроженец Мангистауской области.
На сегодняшний день в GFC он провел два боя.
Тренируется в Алматы. Обладатель пояса NFC в весовой категории 57 килограммов.
Руслан Сариев теперь является членом профессиональной команды «ArlanMMA pro team».
Спортсмен родился 30 января 1997 года в селе Бейнеу, Бейнеуского района. В этом году он окончил Бейнеуский гуманитарно-экономический колледж по специальности «Физическая культура».
С «Ruby Sports & Entertainment» подписаны такие бойцы, как Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов и Петр Ян.
Менеджером компании является Саят Абдрахманов - также уроженец Мангистауской области.