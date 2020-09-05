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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 146

Боец из Мангистау подписал договор с известной промоутерской компанией

Руслан Сариев, житель Бейнеу, подписал договор с компанией "Rubyse" (Ruby Sports & Entertainment). Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено ЦОК Мангистауской области
Руслан Сариев, известный в Казахстане по прозвищу «Кость», провёл 12 боёв в профессиональных смешанных единоборствах и ни разу не проигрывал.

На сегодняшний день в GFC он провел два боя.

Тренируется в Алматы. Обладатель пояса NFC в весовой категории 57 килограммов.

Руслан Сариев теперь является членом профессиональной команды «ArlanMMA pro team».

Спортсмен родился 30 января 1997 года в селе Бейнеу, Бейнеуского района. В этом году он окончил Бейнеуский гуманитарно-экономический колледж по специальности «Физическая культура».

С «Ruby Sports & Entertainment» подписаны такие бойцы, как Дамир Исмагулов, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов и Петр Ян.

Менеджером компании является Саят Абдрахманов - также уроженец Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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