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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:04

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Кто ещё претендовал на должность акима Мангистауской области: стали известны результаты голосования

В числе кандидатов на пост акима Мангистауской области находились действующий глава региона Нурлан Ногаев и генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжан Хасанов. Большинство депутатов отдали голос Ногаеву.

Коллаж Lada.kz
В выборах акима Мангистауской области участвовали 116 депутатов региона.

Им предложили проголосовать за одного из двух кандидатов на пост акима Мангистауской области: действующего главу региона Нурлана Ногаева и генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжана Хасанова.

Кто ещё претендовал на должность акима Мангистауской области: стали известны результаты голосования


По итогам голосования Ногаев набрал 93 голоса, в то время как Хасанов - 23 голоса.

Хасанов - в группе компаний «КазМунайГаз» работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай». До назначения в АО «Мангистаумунайгаз» занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз».

Ранее сообщалось, что в Мангистау пройдут выборы акима области. Позже стало известно, что Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области.



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