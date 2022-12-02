Кто ещё претендовал на должность акима Мангистауской области: стали известны результаты голосования

Коллаж Lada.kz
В выборах акима Мангистауской области участвовали 116 депутатов региона.
Им предложили проголосовать за одного из двух кандидатов на пост акима Мангистауской области: действующего главу региона Нурлана Ногаева и генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжана Хасанова.
По итогам голосования Ногаев набрал 93 голоса, в то время как Хасанов - 23 голоса.
Хасанов - в группе компаний «КазМунайГаз» работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай». До назначения в АО «Мангистаумунайгаз» занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз».
Ранее сообщалось, что в Мангистау пройдут выборы акима области. Позже стало известно, что Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области.
Им предложили проголосовать за одного из двух кандидатов на пост акима Мангистауской области: действующего главу региона Нурлана Ногаева и генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжана Хасанова.
По итогам голосования Ногаев набрал 93 голоса, в то время как Хасанов - 23 голоса.
Хасанов - в группе компаний «КазМунайГаз» работает более 20 лет. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на предприятиях АО «Эмбамунайгаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай». До назначения в АО «Мангистаумунайгаз» занимал должность директора департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз».
Ранее сообщалось, что в Мангистау пройдут выборы акима области. Позже стало известно, что Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области.
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