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Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:21
Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника
Стоп-кадр из видео с сайта ria.ru
Появились видео территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с высоты птичьего полета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

На снятых дроном кадрах виден большой черный столб дыма, поднимающийся над территорией завода, и другие менее масштабные очаги дыма и возгорания. Беспилотник пролетает над заводскими постройками, кранами для разгрузки судов в каналах, ведущих в Азовское море, жилыми домами в прилегающих к "Азовстали" кварталах.

Российская сторона 17 апреля заявила, что украинские силы, находящиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, отказались сложить оружие.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предупредил: уничтожение "наших ребят поставит точку на всех переговорах с Россией".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 17 апреля написал в Telegram, что украинские военные продолжают защищать город. При этом он заявил, что место боевых действий не ограничено "Азовсталью". По его словам, вечером 16 апреля шли бои по улице Таганрогской, находящейся на расстоянии 5 километров от "Азовстали".



Источник: Tengrinews.kz
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