Температура воздуха в Нью-Дели достигла 49 градусов

©REUTERS



©REUTERS



©REUTERS



©REUTERS



Температура воздуха в некоторых частях столицы Индии Нью-Дели достигла рекордных 49,2 градуса по Цельсию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.В метеорологическом департаменте Индии сообщили, что в штатах Химачал-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Пенджаб и Бихар в последние несколько дней фиксируется резкое повышение температуры.Во многих местах, включая Нью-Дели, температура достигла 49 градусов по Цельсию. Более двух десятков человек умерли от предполагаемых тепловых ударов с конца марта, а спрос на электроэнергию достиг многолетних максимумов.Власти некоторых частей страны попросили людей принять меры предосторожности, поскольку температура, как прогнозируется, будет оставаться высокой. Они предупредили, что жара может вызвать проблемы со здоровьем у уязвимых слоев населения, включая младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.Премьер-министр Нарендра Моди также призвал правительства штатов разработать меры по смягчению последствий экстремальной жары.Ученые связали раннее начало интенсивного лета с изменением климата и говорят, что более миллиарда человек в Индии и соседнем Пакистане подвергаются риску от экстремальной жары.Напомним, Индия пережила самый жаркий март за более чем 100 лет, а в некоторых частях страны в апреле были самые высокие температуры за всю историю наблюдений. Это привело к уничтожению урожая и худшими отключениями электроэнергии за шесть лет.