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SpaceX выплатила компенсацию стюардессе, обвинившей Маска в домогательствах - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:20
SpaceX выплатила компенсацию стюардессе, обвинившей Маска в домогательствах - СМИ
Фото ©REUTERS
Компания SpaceX выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, чтобы урегулировать иск о сексуальном нарушении против миллиардера Илона Маска в 2018 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

Согласно данным портала, девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

В документах говорится, что женщина не согласилась на предложение. После отказа она заметила, что количество ее смен резко сократилось. Тогда бортпроводница наняла юриста и пожаловалась в отдел кадров SpaceX, описав инцидент.

Как отметили в агентстве Reuters, дело не дошло до суда, так как в ноябре 2018 года женщина заключила соглашение с SpaceX о выплате 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Также в документе было соглашение о неразглашении, которое запретило стюардессе говорить об этом инциденте.

Данный инцидент прокомментировал сам Илон Маск заявив, что статья была призвана помешать приобретению Twitter.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно. Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму, это их стандартная (отвратительная) игра, но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова", - написал Маск в Twitter.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

"И для протокола: эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности", - добавил Маск, назвав эту информацию политически мотивированным вбросом.

Ранее Илона Маска обвинили в нарушениях при покупке Twitter.

Напомним, в конце апреля Илон Маск сообщил о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов и раскрыл планы по недавно приобретенной соцсети. Кроме того, ожидалось, что Маск может временно стать главой компании Twitter после завершения сделки по ее покупке. 


Источник: Tengrinews.kz
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