SpaceX выплатила компенсацию стюардессе, обвинившей Маска в домогательствах - СМИ

Компания SpaceX выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, чтобы урегулировать иск о сексуальном нарушении против миллиардера Илона Маска в 2018 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.
Согласно данным портала, девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.
В документах говорится, что женщина не согласилась на предложение. После отказа она заметила, что количество ее смен резко сократилось. Тогда бортпроводница наняла юриста и пожаловалась в отдел кадров SpaceX, описав инцидент.
Как отметили в агентстве Reuters, дело не дошло до суда, так как в ноябре 2018 года женщина заключила соглашение с SpaceX о выплате 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Также в документе было соглашение о неразглашении, которое запретило стюардессе говорить об этом инциденте.
Данный инцидент прокомментировал сам Илон Маск заявив, что статья была призвана помешать приобретению Twitter.
The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech
— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022
"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно. Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму, это их стандартная (отвратительная) игра, но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова", - написал Маск в Twitter.
But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.
— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022
"И для протокола: эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности", - добавил Маск, назвав эту информацию политически мотивированным вбросом.
Ранее Илона Маска обвинили в нарушениях при покупке Twitter.
Напомним, в конце апреля Илон Маск сообщил о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов и раскрыл планы по недавно приобретенной соцсети. Кроме того, ожидалось, что Маск может временно стать главой компании Twitter после завершения сделки по ее покупке.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.