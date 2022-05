SpaceX выплатила компенсацию стюардессе, обвинившей Маска в домогательствах - СМИ

Компания SpaceX выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, чтобы урегулировать иск о сексуальном нарушении против миллиардера Илона Маска в 2018 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.



Согласно данным портала, девушка работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам подруги пострадавшей, миллиардер, в частности, предлагал сотруднице купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.



В документах говорится, что женщина не согласилась на предложение. После отказа она заметила, что количество ее смен резко сократилось. Тогда бортпроводница наняла юриста и пожаловалась в отдел кадров SpaceX, описав инцидент.



Как отметили в агентстве Reuters, дело не дошло до суда, так как в ноябре 2018 года женщина заключила соглашение с SpaceX о выплате 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Также в документе было соглашение о неразглашении, которое запретило стюардессе говорить об этом инциденте.



Данный инцидент прокомментировал сам Илон Маск заявив, что статья была призвана помешать приобретению Twitter.



The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech



— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022



"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно. Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму, это их стандартная (отвратительная) игра, но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова", - написал Маск в Twitter.



But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.



— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022



"И для протокола: эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности", - добавил Маск, назвав эту информацию политически мотивированным вбросом.



