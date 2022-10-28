Американский предприниматель, гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил Twitter, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили на телеканале CNBC, прежнее руководство в лице генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала уже покинуло штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.



В сообщении говорится, что руководство социальной сетью принял на себя новый владелец.



"Теперь Маск глава Twitter", - отмечается в сообщении.



Напомним, накануне Маск купил Twitter и принес раковину в штаб-квартиру.



В начале июля Маск расторг 44-миллиардную сделку по покупке Twitter. Сообщалось, что по условиям соглашения Маск должен будет выплатить один миллиард долларов, если решит отказаться от приобретения.



До этого миллиардер угрожал выйти из соглашения, если компания не докажет, что число ненастоящих аккаунтов, включая ботов, что используются для рассылки спама, не превышает 5 процентов от общего их количества.



Вскоре социальная сеть наняла крупную юридическую фирму для подачи иска в суд на Илона Маска из-за расторжения сделки по покупке соцсети. После этого Маск высмеял компанию серией мемов и подал встречный иск против Twitter.



Ранее суд постановил, что Twitter должен предоставить Маску документы бывшего руководителя компании, который, по словам бизнесмена, был ключевой фигурой в подсчете количества фальшивых аккаунтов на платформе.

