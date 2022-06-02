Еврокомиссия не стала включать казахстанские авиакомпании в черный список

1 июня Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии опубликовал официальное решение по отношению к авиационным властям РК и полетам казахстанских авиакомпаний в Европу. В нем отмечается, что наша страна не будет включена в так называемый черный список.



Редакция Tengrinews.kz попросила Министерство индустрии и инфраструктурного развития пояснить, что означает это решение и почему вообще Европой рассматривался вопрос о наложении ограничений на работу казахстанских авиаперевозчиков. Свои ответы предоставил глава МИИР Каирбек Ускенбаев.



"Действительно, руководители авиационных властей 27 европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в черный список. Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние 3 года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия", - заявил министр в комментарии для Tengrinews.kz.



Каирбек Ускенбаев напомнил, что Казахстан уже попадал в черный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО – на уровне 47 процентов. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.



"Для выхода из этой ситуации потребовалось целых 7 лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась. Ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешел на европейскую модель по управлению гражданской авиацией. Для этого министерством и правительством была проведена объемная работа по изменению национального законодательства. В результате на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании (UKCAA) и по ее подобию была создана Авиационная администрация Казахстана, которая с 2019 года осуществляет контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA, но для СНГ это уникальный опыт", - объяснил министр.



Он подчеркнул, что эффективность реформы была доказана в августе 2021 года, когда по итогам независимой проверки аудиторами ИКАО Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84 процентов. Это на 15 процентов выше среднемирового значения. По данному показателю мы встали в один ряд с Нидерландами, Бельгией, Португалией, Данией и Исландией.



На вопрос, почему Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии сейчас сообщает, что Казахстан не будут включать в черный список, и что произошло, Каирбек Ускенбаев ответил, что последнее связано с авиакатастрофой самолета "Бек Эйр" и с длительностью расследования причин происшествия.



"Из-за этого в конце прошлого года Еврокомиссия выразила обеспокоенность ситуацией по безопасности полетов в Казахстане. Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, нами был подготовлен план корректирующих действий, которые были представлены Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов".



"Буквально на днях в Брюсселе прошло заседание Комитета по безопасности полетов ЕС с участием руководителей авиационных властей 27 стран - членов Европейского союза. Там по итогам заслушивания нашего отчета Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил наши корректирующие действия. Эта позволило избежать попадания всех авиакомпаний Казахстана в черный список в этот сложный постковидный период. Если смотреть шире, спасена репутация страны как регионального лидера по безопасности полетов, улучшена привлекательность Казахстана для транзитных полетов иностранных авиакомпаний, а также сохранена возможность расширения географии полетов для отечественных авиакомпаний", - заключил Ускенбаев.

