Снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет предложила сенатор

Сенатор Дана Нуржигит предложила снизить пенсионный возраст для женщин, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Выступая с депутатским запросом, сенатор отметила, что к ней через соцсети поступает ежедневно более десятка обращений.



"Если мы считаем себя слышащим государством, то не можем оставить эту проблему без внимания. В 2015 году, когда был принят закон, касающийся изменения возраста выхода на пенсию, за основу был взят средний возраст в Казахстане. В то время он составлял 73 года. В 2021 году этот показатель был принят как 70 лет. По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане в 2022 году прогнозируется 78 лет для женщин, 70 - для мужчин. Однако из-за пандемии эти показатели сменились. На самом деле нет точной информации относительно того, каковы прогнозы на сегодня. На мой взгляд, такие неконкретные, недостоверные сведения, то есть сомнительные показатели, не могут служить основанием для принятия социально значимого закона", - сообщила Дана Нуржигит.



Она привела данные Национального бюро статистики о том, что в 2020 году смертность увеличилась на 22 процента по сравнению с 2019 годом. В последующие годы, по ее словам, этот процесс не прекращался.



"Таким образом, пенсионная реформа 2015 года, основанная на мировых прогнозах, совершенно не соответствует сегодняшней ситуации в Казахстане. Семь лет назад было сказано, что в мире увеличивается число лиц преклонного возраста и уменьшается число трудоспособных. Однако из-за пандемии, социально-экономического кризиса эти предположения оказываются неправильными.



Еще одна причина, самая главная проблема в нашем государстве - безработица. Особенно безработица молодежи. Согласно официальной информации соответствующих госорганов, в Казахстане по состоянию на первый квартал 2022 года из более 9 миллионов трудоспособных около 453,1 тысячи безработных. В первом квартале 2021 года доля молодежи в возрасте от 15 до 28 лет, ищущей работу более одного года, составила 8 тысяч 350 человек. А в первом квартале 2022 года этот показатель составил 9 262 человека, или вырос на 10 процентов. А если прибавить к этому число молодых людей, которые ежегодно оканчивают вузы и не могут найти работу? Также в этом году в стране впервые в пилотном режиме проходит прикладной бакалавриат, по которому молодые люди обучаются 2-2,5 года и выходят на рынок труда в поисках работы. Куда мы их будем трудоустраивать?" - добавила сенатор.



Депутат отметила, что если граждане будут работать до 60-63 лет в соответствии с сегодняшним пенсионным законодательством, они не будут освобождать рабочие места. По ее словам, в таком случае для молодого поколения не будет рабочих мест.



"Мы знаем, что в последнее время правительство рассматривает вопросы пенсионной сферы и занимается пересмотром пенсионного возраста для людей, занятых на тяжелых работах.



Моя совесть не позволяет не упомянуть о пожеланиях женщин по изменению пенсионного возраста. Согласно данным просьбам, прошу установить пенсионный возраст для женщин 58 лет. А если женщина готова дальше работать - то рассматривать это ее правом воли", - заключила Дана Нуржигит.



Сейчас по законодательству Казахстана пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 года с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

