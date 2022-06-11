Врач рассказала, кому нельзя есть красное мясо

Врач-нутрициолог Роксанна Эксани рассказала порталу Eat This, Not That, кому запрещено есть красное мясо, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, красное мясо увеличивает риск повышения уровня холестерина и давления, что может привести к болезням сердца и даже раку.
"Некоторые исследования даже заявляют о вероятности развития диабета и снижении продолжительности жизни из-за чрезмерного употребления красного мяса", - заявила специалист.
Эхсани отметила, что наиболее вредными являются субпродукты из красного мяса - сосиски, хот-доги, бекон и другие продукты с высоким содержанием соли, которые повышают давление.
Чрезмерное употребление красного мяса противопоказано людям с высоким холестерином.
Также красное мясо нельзя есть людям с так называемым alpha-gal синдромом - аллергической реакцией на молекулу галактозы. По словам диетолога Джонатана Вальдеса, употребление мяса может вызвать у таких людей сыпь, тошноту, рвоту, боль в сердце, диарею, кашель, резкое снижение давления и воспаление губ, глаз или горла.
Наконец, красное мясо не рекомендуется людям с болезнями сердца и почек из-за высокого содержания в нем трансжиров и белка. Отказаться от такого мяса придется и людям, в чьих семьях были случаи рака прямой кишки - именно такой вид онкологии чаще всего вызывает красное мясо.
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