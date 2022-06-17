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Экс-главу Bank RBK Ертаева привлекают по новому делу

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 14:04
Экс-главу Bank RBK Ертаева привлекают по новому делу
ФОТО: © Андрей Лунин
В нём он получил статус «свидетеля с правом на защиту».

Находящийся в заключении бывший глава Bank RBK Жомарт Ертаев стал фигурантом нового уголовного дела. В нем он получил правовой статус «свидетель с правом на защиту». Информация об этом появилась в СМИ в пятницу, 17 июня. Ее достоверность подтвердили Forbes.kz в беседе с представителем пресс-службы прокуратуры Алматы.

Новое дело было возбуждено в связи с обращением представителей Bank RBK в правоохранительные органы с еще одним заявлением, которое было зарегистрировано в соответствии со 189 статьей УК РК («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»). Расследование ведут сотрудники следственного управления департамента полиции Алматы, они проводят необходимые следственные действия с участием Жомарта Ертаева, который проходит по делу как свидетель, имеющий право на защиту, поскольку какие-либо подозрения ему не предъявлялись.

Как отметили в правоохранительных органах, «иные подробности уголовного дела не подлежат разглашению».

Напомним, экс-банкир Жомарт Ертаев еще в ноябре 2020 года был осужден за хищение 144 млрд тенге из Bank RBK. Тогда ему назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. В марте 2021 года Ертаева осудили по другому уголовному делу за хищение кредитных денег из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki.


Источник: Forbes.kz
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