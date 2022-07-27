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Накануне развода: мужчина задушил жену и повесился

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Накануне развода: мужчина задушил жену и повесился
Фото из открытых источников
О том, что в семье что-то произошло, первой заподозрила мать убитой. 64-летняя женщина сообщила полицейским, что дочь не открывает дверь, и попросила помочь.

В Атырау расследуют шокирующую смерть многодетных родителей. По предварительной версии, муж убил жену, а потом покончил с собой. У пары осталось четверо детей.

Чтобы войти в квартиру, привлекли спасателей ДЧС. В ванной комнате обнаружили два трупа. По предварительной версии, мужчина задушил жену, а потом сам повесился на трубе. Главе семейства было 26 лет, его супруге – 30.

Квартиру, где произошла трагедия, многодетная семья арендовала всего месяц. По словам соседей, за это время никаких конфликтов не замечали. Но, как выяснили полицейские, у пары все же были серьезные разногласия.

Мейирим Ердаулет, официальный представитель ДП Атырауской области:

– Супруги были в бракоразводном процессе. У них остались четверо детей. Иная информация, по статье 201-й Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит опубликованию.


Источник: alau.kz
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