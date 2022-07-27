Накануне развода: мужчина задушил жену и повесился

О том, что в семье что-то произошло, первой заподозрила мать убитой. 64-летняя женщина сообщила полицейским, что дочь не открывает дверь, и попросила помочь.



В Атырау расследуют шокирующую смерть многодетных родителей. По предварительной версии, муж убил жену, а потом покончил с собой. У пары осталось четверо детей.



Чтобы войти в квартиру, привлекли спасателей ДЧС. В ванной комнате обнаружили два трупа. По предварительной версии, мужчина задушил жену, а потом сам повесился на трубе. Главе семейства было 26 лет, его супруге – 30.



Квартиру, где произошла трагедия, многодетная семья арендовала всего месяц. По словам соседей, за это время никаких конфликтов не замечали. Но, как выяснили полицейские, у пары все же были серьезные разногласия.



Мейирим Ердаулет, официальный представитель ДП Атырауской области:



– Супруги были в бракоразводном процессе. У них остались четверо детей. Иная информация, по статье 201-й Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, не подлежит опубликованию.