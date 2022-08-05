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Филиалы двух российских вузов откроют в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Филиалы двух российских вузов откроют в Казахстане
REUTERS©
Филиалы двух российских вузов откроются в Казахстане осенью 2022 года - Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Алматы и Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким направлениям, как "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "Физика элементарных частиц и космофизика", "Поиски и разведка нефти и газа", "Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "Транспорт нефти и газа". На обучение выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессора и преподаватели из России.

Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.

"Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволят шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", - отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.

Напомним, что работа по открытию в стране 5 новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению Главы государства. В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил повысить доступность высшего образования и открыть пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны, указал Президент.


Источник: Tengrinews.kz
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