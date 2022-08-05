Филиалы двух российских вузов откроют в Казахстане

Филиалы двух российских вузов откроются в Казахстане осенью 2022 года - Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Алматы и Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина в Атырау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



Уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким направлениям, как "Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы", "Физика элементарных частиц и космофизика", "Поиски и разведка нефти и газа", "Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений", "Транспорт нефти и газа". На обучение выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессора и преподаватели из России.



Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.



"Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволят шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен", - отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.



Открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.



Напомним, что работа по открытию в стране 5 новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению Главы государства. В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев поручил повысить доступность высшего образования и открыть пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны, указал Президент.

