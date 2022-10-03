За похищенного алматинца требовали выкуп в 200 тысяч долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории ЖК, расположенного в Алмалинском районе Алматы.
"В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперация по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города. Задержаны четверо ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином", - информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Истинный мотив преступления станет известен в ходе досудебного расследования, зарегистрированного по статье 125, части 2 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.
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