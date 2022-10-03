12-летний мальчик "заминировал" 3 школы в Алматинской области

В Алматинской области 12-летний ученик разослал в три школы ложные сообщения о заложенной бомбе. С начала года лишили свободы за фейковые рассылки восемь казахстанцев. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Турлыбек сообщила, что 22 сентября в Илийском районе Алматинской области в адрес трех общеобразовательных школ по электронной почте поступили сообщения об установленных взрывных устройствах.



"На следующий день органами полиции совместно с КНБ был установлен 12-летний школьник, совершивший данное преступление. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности уголовное дело в отношении школьника прекращено. Но его родители привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Наложен административный штраф в размере 10 МРП", - рассказала Турлыбек.



По ее словам, большинство таких угроз поступает из-за рубежа.



"В интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся так называемым сватингом - массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные - личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку.



Среди казахстанских школьников также наблюдается увлечение такими группами. Поэтому органы правопорядка обращаются к родителям о необходимости более внимательного отношения к поведению своего ребенка в интернете", - отметила Турлыбек.



МВД совместно со специальными органами активно взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами, а также интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников.



"Только за последние 2 месяца установлены 5 человек, которые совершили рассылку ложных сообщений посредством интернета.



В целом с начала года 28 человек привлечены к уголовной ответственности за такие деяния, 8 из них приговорены к реальным срокам лишения свободы", - указала она.