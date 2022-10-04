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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алла Пугачёва ответила хейтерам, которые осудили её за отъезд из России

Просмотров:959 Опубликовано: Вчера, 20:21
Алла Пугачёва ответила хейтерам, которые осудили её за отъезд из России
фото из открытых источников
Певица рада, что её ненавидят люди, которых она сама "терпеть не могла".

Известная российская певица Алла Пугачёва опубликовала в Instagram пост, в котором ответила своим ненавистникам.

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря", – написала она.

По словам артистки, причина такого поведения ей ясна.

"Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – добавила Алла Пугачёва.

18 сентября певица и композитор Алла Пугачёва попросила зачислить её в ряды иноагентов в знак солидарности с мужем, Максимом Галкиным. Российская общественность отреагировала на эти слова неоднозначно. Многие российские государственные и прокремлёвские СМИ не стали полностью цитировать обращение Пугачёвой.


Источник: Informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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babe (Посетители) Вчера, 23:17
Правильно говорят . Старики как дети
 
-2
  • Банкир
  • ЁмоЁ
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saktau (Посетители) Вчера, 21:39
Легендарная прима российской эстрады и бывшего СССР. Жаль что такая выдающиеся личность вынуждена была покинуть родину. Эх времена то!
 
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 BOBBI (Посетители) Вчера, 20:50
Собака лает, караван идет, давно бы забыли, если бы не подобное мозговое пуканье...
 
 

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