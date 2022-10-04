Алла Пугачёва ответила хейтерам, которые осудили её за отъезд из России

Певица рада, что её ненавидят люди, которых она сама "терпеть не могла".



Известная российская певица Алла Пугачёва опубликовала в Instagram пост, в котором ответила своим ненавистникам.



"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря", – написала она.



По словам артистки, причина такого поведения ей ясна.



"Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – добавила Алла Пугачёва.



18 сентября певица и композитор Алла Пугачёва попросила зачислить её в ряды иноагентов в знак солидарности с мужем, Максимом Галкиным. Российская общественность отреагировала на эти слова неоднозначно. Многие российские государственные и прокремлёвские СМИ не стали полностью цитировать обращение Пугачёвой.

