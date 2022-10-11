Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России - СМИ

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России. Об этом сообщил редактор международной медиакомпании "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк, передает Tengrinews.kz.
Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter заявил, что санкционный пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах.
"Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России", - написал Йозвяк.
По его данным, в новый санкционный пакет могут быть включены ограничения в отношении Беларуси, поскольку в предыдущий она не попала.
Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на брифинге 10 октября заявлял, что Беларусь столкнется с новыми ограничительными мерами Евросоюза, если Александр Лукашенко будет активно помогать России в войне с Украиной. Кроме того, Евросоюз в курсе обвинений Лукашенко в адрес Украины, связанных с планированием атаки на территорию Беларуси, сказал он.
"Мы слышали заявления Лукашенко о совместной белорусско-российской группировке войск. Это еще один пример эскалации, который не останется без внимания Европейского союза", - заключил Стано.
Напомним, только на прошлой неделе Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России.
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