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Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России - СМИ

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России - СМИ
Фото:elements.envato.com
Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России. Об этом сообщил редактор международной медиакомпании "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк, передает Tengrinews.kz.

Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter заявил, что санкционный пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах.

"Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России", - написал Йозвяк.

По его данным, в новый санкционный пакет могут быть включены ограничения в отношении Беларуси, поскольку в предыдущий она не попала.

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано на брифинге 10 октября заявлял, что Беларусь столкнется с новыми ограничительными мерами Евросоюза, если Александр Лукашенко будет активно помогать России в войне с Украиной. Кроме того, Евросоюз в курсе обвинений Лукашенко в адрес Украины, связанных с планированием атаки на территорию Беларуси, сказал он.

"Мы слышали заявления Лукашенко о совместной белорусско-российской группировке войск. Это еще один пример эскалации, который не останется без внимания Европейского союза", - заключил Стано.

Напомним, только на прошлой неделе Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:36
только на прошлой неделе Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России.


и шо?)))) все прям испугались забились в угол и плачут
 
 

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