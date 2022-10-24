Вице-премьер Скляр объяснил реформу в КТЖ

Вице-премьер Роман Скляр ответил на депутатский запрос по вопросу трансформации нацкомпании "Қазақстан темір жолы", передает Tengrinews.kz.



Ранее депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" выступили против подходов КТЖ к трансформации. По мнению парламентариев, трансформация в заявленном компанией ключе может привести к демпингу на начальном этапе, а в дальнейшем - либо к повышению тарифов, либо к введению других надбавок к стоимости услуг. Все это приведет к усилению условий для коррупции в деятельности монополиста, заявляли депутаты.



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Вице-премьер Скляр объяснил реформу в КТЖСегодня, 09:5051371



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Здание КТЖ. Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Вице-премьер Роман Скляр ответил на депутатский запрос по вопросу трансформации нацкомпании "Қазақстан темір жолы", передает Tengrinews.kz.



Ранее депутаты Мажилиса от партии "Ак жол" выступили против подходов КТЖ к трансформации. По мнению парламентариев, трансформация в заявленном компанией ключе может привести к демпингу на начальном этапе, а в дальнейшем - либо к повышению тарифов, либо к введению других надбавок к стоимости услуг. Все это приведет к усилению условий для коррупции в деятельности монополиста, заявляли депутаты.



В своем ответе вице-премьер Роман Скляр отметил, что в настоящее время подготовлены лишь предварительные предложения по трансформации КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Все предложения рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной на площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



"Трансформация КТЖ будет осуществлена с учетом интересов страны и казахстанского бизнес-сообщества. О противоречии подходов руководства КТЖ поручениям Главы государства: трансформация КТЖ не предполагает монополизацию КТЖ и захват доли частного бизнеса. Концепция по трансформации компании предусматривает ее выход на внешние рынки для привлечения транзитных грузов на казахстанские маршруты. В этой связи полагаем, что преобразование КТЖ придаст импульс развитию транспортной отрасли Казахстана, а также позволит обеспечить интеграцию казахстанских коридоров в международную транспортную сеть", - говорится в ответе первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.



По его словам, все мероприятия предусматриваются концепцией развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года. Документ планируется утвердить до конца этого года.



"Указанная концепция направлена на приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями межгосударственных, национальных и отраслевых стандартов, а также дальнейшее совершенствование, развитие и внедрение средств цифровизации, автоматизации, регулирования и управления движением", - резюмировал Роман Скляр.



Напомним, ранее Антикоррупционная служба заявила, что выявила коррупционные риски в деятельности национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ). Коррупционные риски связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме.

