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Рост цен на авто в Казахстане прокомментировал вице-премьер Скляр

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Рост цен на авто в Казахстане прокомментировал вице-премьер Скляр
Фото:elements.envato.com
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На международном форуме машиностроителей у Скляра спросили о подорожании автомобилей в Казахстане.

"Стоимость машины, произведенной в Казахстане методом мелкоузловой и крупноузловой сборки, имеет совершенно прозрачную стоимость, по закону "О промышленной политике" посредников между заводом-производителем данных машинокомплектов и нашим заводом нет.

Поэтому, когда они говорят, что локализация, например, 32 процента, - она отражается в денежном выражении. То есть 32 процента получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное", - объяснил Скляр.

По его словам, машины иностранного производства, которые приходят в Казахстан через различных дилеров, имеют "не совсем прозрачное ценообразование".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Borat (Посетители) Сегодня, 12:07

Dum spiro spero...
 
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  • Василий Кравчук
  • Borat
  • Orion
 Restero (Посетители) Сегодня, 11:20
Министры в стране не на что не влияют. Они только комментирует то, что происходит. Это лучшая работа в мире!
 
 

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