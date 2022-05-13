Рост цен на авто в Казахстане прокомментировал вице-премьер Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал рост цен на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На международном форуме машиностроителей у Скляра спросили о подорожании автомобилей в Казахстане.



"Стоимость машины, произведенной в Казахстане методом мелкоузловой и крупноузловой сборки, имеет совершенно прозрачную стоимость, по закону "О промышленной политике" посредников между заводом-производителем данных машинокомплектов и нашим заводом нет.



Поэтому, когда они говорят, что локализация, например, 32 процента, - она отражается в денежном выражении. То есть 32 процента получил доход наш автопроизводитель, который дальше передает уже дилеру, который минимальную наценку осуществляет и продает, то есть ценообразование прозрачное", - объяснил Скляр.



По его словам, машины иностранного производства, которые приходят в Казахстан через различных дилеров, имеют "не совсем прозрачное ценообразование".