Льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая - Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах международного форума машиностроителей Скляр сообщил, что банки проводят корпоративные процедуры.
"Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры, и с понедельника они начнут выдавать кредиты", - сказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.
По его словам, льготным кредитованием займутся пять банков второго уровня.
"Если не ошибаюсь, пять банков второго уровня, которые раньше проводили кредитование. Хочу отметить, что программа кредитования существует и сейчас. 88 миллиардов тенге на револьверной основе есть и сейчас в обороте. Эта программа действует в течение пяти последних лет, просто мы добавляем еще 100 миллиардов тенге, которые перейдут из РОП", - заключил заместитель премьера.
Кредитование на покупку легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
-ставка вознаграждения - 4 процента; -сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге; -срок финансирования - не более 7 лет; -первоначальный взнос - от 0 процентов; -стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.
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