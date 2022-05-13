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Льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая - Скляр

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая - Скляр
Фото:elements.envato.com
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что льготные автокредиты под 4 процента начнут выдавать с 16 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах международного форума машиностроителей Скляр сообщил, что банки проводят корпоративные процедуры.

"Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры, и с понедельника они начнут выдавать кредиты", - сказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

По его словам, льготным кредитованием займутся пять банков второго уровня.

"Если не ошибаюсь, пять банков второго уровня, которые раньше проводили кредитование. Хочу отметить, что программа кредитования существует и сейчас. 88 миллиардов тенге на револьверной основе есть и сейчас в обороте. Эта программа действует в течение пяти последних лет, просто мы добавляем еще 100 миллиардов тенге, которые перейдут из РОП", - заключил заместитель премьера.

Кредитование на покупку легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

-ставка вознаграждения - 4 процента;
-сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге;
-срок финансирования - не более 7 лет;
-первоначальный взнос - от 0 процентов;
-стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:22
По его словам, льготным кредитованием займутся пять банков второго уровня.


что это за банки? нигде нет инфы. все в первоначалкой.
а уже через три дня 16ое
 
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Restero (Посетители) Сегодня, 12:39
Видимо ржавые вёдра местной сборки никто не покупает, вот и сделали акцию.

Тем более если кто то думает что эти условия "выгодные", то поверьте - реальный процент заложен в стоимость этих "авто".

Бесплатный сыр для граждан только в государстве, любое взаимодействие с которым причиняет исключительно вред.
 
 

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