Как подать заявку на автокредит под 4 процента: инструкция

В Фонде развития промышленности разъяснили механизм работы программы льготного автокредитования под 4 процента, передает Tengrinews.kz.



Как сообщалось ранее, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит 100 миллиардов тенге, которые будут использоваться на возвратно-револьверной основе в период действия программы.



Старт программы - 16 мая. Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Срок действия программы - 30 лет.



Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить следующие условия:



-потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр и выбрать автомобиль отечественного производства;

-представители дилерского автоцентра выдают заемщику счет на оплату с обязательным указанием VIN-кода со сроком действия не более 5 банковских дней;

-потребителю необходимо обратиться в банк со счетом на оплату с указанием VIN-кода;

-с момента принятия заявки банком потребитель попадает в электронную очередь;

-банк оценивает платежеспособность и кредитную историю потребителя, при положительном решении банк выдает одобрение на кредитование и гарантийное -письмо со сроком действия не более 5 банковских дней;

-после получения гарантийного письма потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр для оформления автомобиля;

-если потребитель не оформил договор банковского займа в срок не позднее 10 банковских дней с момента получения гарантийного письма, он исключается из очереди.



Отмечается, что после подачи заявки потребитель не может менять марку и модель выбранного автомобиля или перерегистрировать место в очереди на другое физическое лицо. В случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди, и на его место будут добавляться новые участники. В программе один потребитель может принять участие один раз в два года.



"Проверкой платежеспособности и одобрением автозаймов занимаются банки второго уровня (банки-партнеры). После одобрения заявки банком статус одобренной заявки отслеживается самим потребителем на платформе соответствующего банка (онлайн-очередь) без участия АО "Фонд развития промышленности", - уточнили в фонде.



За автокредитом можно обратиться в банки второго уровня: АО "Евразийский банк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Народный банк Казахстана", АО Forte Bank.



"Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня Фонд развития промышленности будет добавлять партнеров - участников программы", - добавили в пресс-службе.



Сообщается, что на данный момент у казахстанцев имеется возможность приобрести новые легковые автомобили казахстанского производства следующих брендов: Kia, Hyundai, Chevrolet, JАС, LADA.



Напомним, кредитование будет осуществляться на следующих условиях:



-ставка вознаграждения - 4 процента годовых;

-сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге;

-срок финансирования - не более 7 лет;

-первоначальный взнос - от 0 процентов;

-стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.



Ранее стало известно, как формируется очередь на льготное автокредитование в Казахстане.