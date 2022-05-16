Как подать заявку на автокредит под 4 процента: инструкция

В Фонде развития промышленности разъяснили механизм работы программы льготного автокредитования под 4 процента, передает Tengrinews.kz.
Как сообщалось ранее, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит 100 миллиардов тенге, которые будут использоваться на возвратно-револьверной основе в период действия программы.
Старт программы - 16 мая. Кредитование будет осуществляться банками второго уровня. Срок действия программы - 30 лет.
Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнить следующие условия:
-потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр и выбрать автомобиль отечественного производства; -представители дилерского автоцентра выдают заемщику счет на оплату с обязательным указанием VIN-кода со сроком действия не более 5 банковских дней; -потребителю необходимо обратиться в банк со счетом на оплату с указанием VIN-кода; -с момента принятия заявки банком потребитель попадает в электронную очередь; -банк оценивает платежеспособность и кредитную историю потребителя, при положительном решении банк выдает одобрение на кредитование и гарантийное -письмо со сроком действия не более 5 банковских дней; -после получения гарантийного письма потребитель должен обратиться в дилерский автоцентр для оформления автомобиля; -если потребитель не оформил договор банковского займа в срок не позднее 10 банковских дней с момента получения гарантийного письма, он исключается из очереди.
Отмечается, что после подачи заявки потребитель не может менять марку и модель выбранного автомобиля или перерегистрировать место в очереди на другое физическое лицо. В случае отказа заемщик выбывает из электронной очереди, и на его место будут добавляться новые участники. В программе один потребитель может принять участие один раз в два года.
"Проверкой платежеспособности и одобрением автозаймов занимаются банки второго уровня (банки-партнеры). После одобрения заявки банком статус одобренной заявки отслеживается самим потребителем на платформе соответствующего банка (онлайн-очередь) без участия АО "Фонд развития промышленности", - уточнили в фонде.
За автокредитом можно обратиться в банки второго уровня: АО "Евразийский банк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Народный банк Казахстана", АО Forte Bank.
"Данный список не окончательный, по мере рассмотрения заявок от банков второго уровня Фонд развития промышленности будет добавлять партнеров - участников программы", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что на данный момент у казахстанцев имеется возможность приобрести новые легковые автомобили казахстанского производства следующих брендов: Kia, Hyundai, Chevrolet, JАС, LADA.
Напомним, кредитование будет осуществляться на следующих условиях:
-ставка вознаграждения - 4 процента годовых; -сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге; -срок финансирования - не более 7 лет; -первоначальный взнос - от 0 процентов; -стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.
Ранее стало известно, как формируется очередь на льготное автокредитование в Казахстане.
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