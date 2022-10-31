Сотрудник КНБ погиб при неизвестных обстоятельствах в Жамбылской области

Сотрудник департамента КНБ Аскар Айтбаев погиб в Жамбылской области. О гибели офицера сообщил департамент полиции региона в своем Instagram-аккаунте, передает Tengrinews.kz.



"Начальник и личный состав ДП Жамбылской области выражают соболезнования родственникам безвременно погибшего сотрудника департамента КНБ по Жамбылской области Айтбаева Аскара Кумисханулы", - говорится в сообщении ведомства.



В департаменте полиции отметили, что Аскар Айтбаев внес большой вклад в обеспечение правопорядка и межведомственного взаимодействия в регионе.



О причинах гибели сотрудника КНБ не сообщается. В комментариях к публикации пользователи написали, что офицер якобы погиб в результате несчастного случая на железной дороге.

