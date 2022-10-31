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Сотрудник КНБ погиб при неизвестных обстоятельствах в Жамбылской области

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Сотрудник КНБ погиб при неизвестных обстоятельствах в Жамбылской области
Фото со страницы Департамента полиции Жамбылской области в Instagram
Сотрудник департамента КНБ Аскар Айтбаев погиб в Жамбылской области. О гибели офицера сообщил департамент полиции региона в своем Instagram-аккаунте, передает Tengrinews.kz.

"Начальник и личный состав ДП Жамбылской области выражают соболезнования родственникам безвременно погибшего сотрудника департамента КНБ по Жамбылской области Айтбаева Аскара Кумисханулы", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте полиции отметили, что Аскар Айтбаев внес большой вклад в обеспечение правопорядка и межведомственного взаимодействия в регионе.

О причинах гибели сотрудника КНБ не сообщается. В комментариях к публикации пользователи написали, что офицер якобы погиб в результате несчастного случая на железной дороге.


Источник: Tengrinews.kz
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